Vypočutie Zuckerberga v Európskom parlamente bude streamované naživo

Brusel 21. mája (TASR) - Blížiace sa stretnutie výkonného riaditeľa americkej spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga s poslancami Európskeho parlamentu (EP) o celosvetovom škandále s uniknutými osobnými údajmi, ktorý zasiahol aj približne 2,7 milióna používateľov sociálnej siete Facebook v Európe, sa bude vysielať naživo na internete. V pondelok to oznámil predseda europarlamentu Antonio Tajani. Stretnutie sa bude konať 22. mája o 17.45 h SELČ v Bruseli, uviedol Tajani na Twitteri.



"Osobne som sa rozprával so šéfom Facebooku pánom Zuckerbergom o možnosti stretnutie s ním streamovať on-line. S radosťou vám oznamujem, že tento nový návrh prijal. Je to vynikajúca správa pre občanov EÚ," napísal na Twitteri Tajani, ktorého citovala aj agentúra DPA.



Europarlament sa dostal pod paľbu kritiky, keď najprv vyšlo oznámenie, že stretnutie s Zuckerbergom sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti i médií a zúčastnia sa ho iba vybratí členovia europarlamentu.



"Na stretnutie s pánom Zuckerbergom neprídem, ak sa bude konať za zatvorenými dverami. Musí to byť verejné vypočutie - a čo tak vysielať ho naživo na Facebooku?" uviedol minulý týždeň na Twitteri Guy Verhofstadt, líder liberálnej politickej skupiny ALDE v EP.



Stretnutie sa koná v súvislosti s priznaním Facebooku z minulého mesiaca, že neoprávnene poskytol britskej spoločnosti Cambridge Analytica osobné údaje facebookových používateľov, ktoré mala táto spoločnosť následne použiť na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA. Na základe týchto informácií a dát mala pomôcť zvíťaziť súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Facebook pripustil, že firma na spracovanie dát Cambridge Analytica sa s jeho pomocou neoprávnene dostala k osobným údajom 87 miliónov jeho používateľov - z nich 2,7 milióna je z EÚ.



Zuckerberg v súvislosti s touto kauzou už v apríli vypovedal pred americkým Senátom, kde sa za celú situáciu ospravedlnil.



Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.