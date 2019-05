Vypovedanie Krasnoščekova z Kosova bude mať následky, tvrdí Moskva

Kosovské úrady vyhlásili Krasnoščekova za nežiaducu osobu v piatok, a to v súvislosti s incidentom, ktorý sa odohral v utorok na Srbmi obývanom severe Kosova, kam vtrhli špeciálne jednotky polície.

Moskva 31. mája (TASR) - Zámerom rozhodnutia kosovskej vlády vyhlásiť ruského diplomata Michaila Krasnoščekova, člena Misie OSN v Kosove (UNMIK), za nežiaducu osobu je zvýšiť napätie medzi tamojšími etnikami v regióne a bude to mať ďalekosiahle následky, reagovalo v piatok ruské ministerstvo zahraničných vecí.



"Činnosť kosovských predstaviteľov vnímame ako pokračovanie neskrývanej politiky, ktorej cieľom je zvýšiť napätie medzi etnikami v regióne, a ako nerešpektovanie medzinárodných noriem diplomatickej komunikácie. V podstate toto preukázanie nerešpektovania OSN zo strany Prištiny je precedensom, ktorý bude mať ďalekosiahle následky," zdôraznilo ruské ministerstvo vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra TASS.



"Ruská federácia bude pokračovať v prijímaní všetkých potrebných opatrení na ochranu svojho občana v súlade s medzinárodným právom a národnou legislatívou," dodal rezort diplomacie.



Kosovské úrady vyhlásili Krasnoščekova za nežiaducu osobu v piatok, a to v súvislosti s incidentom, ktorý sa odohral v utorok na Srbmi obývanom severe Kosova, kam vtrhli špeciálne jednotky polície. Operácia bola údajne zameraná proti organizovanému zločinu.



Kosovský premiér Ramush Haradinaj oznámil, že Krasnoščekov bol z krajiny vypovedaný za to, že konal "proti ústavnému poriadku Kosova, univerzálnym hodnotám, mieru a stabilite".



UNMIK však trvá na tom, že jeho zamestnanci "si len plnili svoje povinnosti - monitorovali situáciu a podávali o nej správy". Misia zároveň vyjadrila znepokojenie nad tým, že kosovská polícia použila voči členom OSN nadmernú silu, informovala agentúra AFP.



Polícia tvrdí, že Krasnoščekova a kosovského Srba Dejana Dimoviča, taktiež z UNMIK, zadržali, keď svoje auto so značkami UNMIK použili ako "barikádu", aby bránili polícii vstúpiť do obce Zubin Potok. Kosovský prokurátor vyrukoval požiadavkou zbaviť Krasnoščekova diplomatickej imunity. Neskôr oboch prepustili. Krasnoščekova hospitalizovali v Kosovskej Mitrovici a následne previezli na Vojenskú lekársku akadémiu v Belehrade. Navštívil ho tam aj srbský prezident Aleksandar Vučič.



"Vzhľadom na jeho zranenia - poškodenie kostí na tvári, zlomenina hornej čeľuste, zlomenina ľavej lícnej kosti a praskliny ľavej temennej kosti - padlo rozhodnutie, že by mal pokračovať v liečbe na špecializovanej klinike Vojenskej lekárskej akadémie. Má vážne zranenia, ale je v stabilizovanom stave", uviedol pre agentúru TASS zástupca hlavného lekára nemocnice v Kosovskej Mitrovici Zlatan Elek.



Vučič v reakcii na raziu nariadil svojim jednotkám plnú bojovú pohotovosť. Bilancoval, že špeciálne jednotky zatkli počas razie 19 policajtov a deväť civilistov - Srbov z obce Zubin Potok, ktorí sa postavili na odpor kosovskej polícii. Podľa informácií spravodajského servera B92.net úrady prepustili na slobodu šiestich miestnych Srbov vrátane Dimoviča.



Moskva zadržanie Krasnoščekova označila za provokáciu a porušenie jeho diplomatickej imunity. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že incident podnietili "tí, ktorí chcú vytvoriť nárazníkovú zónu s Ruskom na Balkáne" a "ktorí chcú všetkých natlačiť do NATO". Poznamenal, že úrady v Kosove majú pod kontrolou NATO a EÚ.



Vučič obvinil mierové jednotky pod vedením NATO v Kosove, KFOR, že "klamali", keď tvrdili, že Belehrad vopred informovali o operácii. "NATO by si malo robiť svoju prácu, keď nebude, sú iní, ktorí budú," varoval Vučič.



Podľa srbského denníka Večernje Novosti policajné komando zbilo počas utorňajšej razie vyše 100 ľudí.



Ako informovala agentúra Tanjug, Milan Ivanovič, riaditeľ Klinického a nemocničného centra (KBC) v severnej Kosovskej Mitrovici, kde je 11 zranených, vyhlásil, že podľa spôsobu, akým boli zranení počas razie, možno hovoriť o pokuse o vraždu.