Výroba a konzumácia drog v Európe stále rastie

Brusel 6. júna (TASR) - V roku 2017 bolo v Európe oznámených viac než 1,1 milióna prípadov zadržania nelegálnych drog. Krajinami s najvyšším počtom tzv. záchytov (viac než dve tretiny z celej EÚ) boli Španielsko, Británia a Francúzsko. Uvádza sa to v dokumente "Európska správa o drogách 2019: Trendy a vývojové zmeny" zverejnenom vo štvrtok, za ktorým stojí Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).



Správa prináša analýzu najnovších údajov o drogovej situácii a reakcií na ňu z celej EÚ, Nórska a Turecka. Agentúra EMCDDA vo sa svojom výročnom prehľade zamerala aj na výzvy spojené s heroínom a novými syntetickými opioidmi, vývojom na trhu s kanabisom, rastúcou úlohou Európy pri výrobe syntetických drog a využívaním digitálnych technológií pri zlepšovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti drog.



Počas rokov 2013 – 2020 bola Európa svedkom dramatických zmien v oblasti užívania a šírenia drog vrátane zvýšenia počtu nekontrolovaných látok. Trh, na ktorom prevládali látky rastlinného pôvodu dovezené do Európy, sa vyvinul na trh, kde syntetické drogy a ich výroba zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu.



Hlavnými oblasťami, odkiaľ sa nelegálne drogy dostávajú do Európy, sú Južná Amerika, západná Ázia a severná Afrika, zatiaľ čo Čína je dôležitým zdrojom nových psychoaktívnych látok. Európa vyrába najmä kanabis a syntetické drogy. Kanabis sa vyrába väčšinou na lokálnu spotrebu, kým syntetické drogy sa vyrábajú aj na vývoz do iných častí sveta.



EMCDDA upozornila na dôkazy o tom, že využívanie sociálnych médií, obchodovania cez tzv. hlboký web (deep web) a šifrovacích techník zohráva čoraz väčšiu úlohu pri obchodovaní s drogami.



V prípade kokaínu počet zachytení, ako aj množstvo zachytenej drogy dosiahli rekordné úrovne. V roku 2017 bolo v EÚ zaznamenaných viac ako 104.000 prípadov zachytenia kokaínu (98.000 v roku 2016), čo predstavuje 140,4 tony (v roku 2016 len 70,9 tony). Kokaín je najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v EÚ, pričom v roku 2017 ju užilo približne 2,6 milióna mladých ľudí (15 - 34 rokov). Kokaín vstupuje do Európy mnohými cestami a prostriedkami, najväčšou výzvou je rast obchodovania s námornými prepravnými kontajnermi.



Heroín je najbežnejším nelegálnym opioidom na trhu s drogami v Európe a významne prispieva k zdravotným a sociálnym nákladom súvisiacim s drogami. Množstvo zachyteného heroínu v EÚ sa v roku 2017 zvýšilo o viac ako tonu (5,4 tony), pričom ďalších 17,4 tony zachytilo Turecko. Znepokojujúcim náznakom v EÚ bolo v roku 2017 zachytenie 81 ton prekurzorov používaných na výrobu heroínu (chemická látka acetanhydrid). Ďalších 243 ton látky zostalo v zablokovaných zásielkach. Laboratóriá vyrábajúce heroín z morfínu za použitia prekurzorov boli v posledných rokoch objavené v Bulharsku, Česku, Holandsku a Španielsku.



Podľa EMCDDA v Európe rastie aj výroba syntetických drog, ktorá sa ťažko dá monitorovať. Tento trh sa diverzifikuje a je čoraz inovatívnejší. Ich rozšírenie možno pozorovať na základe údajov dokumentujúcich nárast počtu záchytov prekurzorov. Kľúčovými problémami sú odhaľovanie výrobných laboratórií, skládky odpadu a účinnosť a rozmanitosť syntetických drog dostupných na trhu.



Produkcia syntetických drog podporuje šírenie metamfetamínu aj do nových krajín EÚ. Metamfetamín na celom svete predstavuje vôbec najväčšiu výzvu v oblasti syntetických drog.



Marihuana alebo kanabis je podľa uvedenej správy najdlhšie etablovanou drogou v Európe. Ide o najčastejšie užívanú drogu, pričom vlani takmer 20 percent osôb vo veku 15 – 24 rokov uviedlo užívanie kanabisu. V súčasnosti prebiehajú diskusie o terapeutickej hodnote kanabisu, kanabisových prípravkoch a liekoch získaných z rastlinného kanabisu. Niektoré krajiny už marihuanu zlegalizovali, pre Európu však platí, že na kontrolu užívania kanabisu jej krajiny vyčleňujú značné množstvo policajných zdrojov. V roku 2017 sa viac ako polovica z 1,2 milióna oznámených prípadov trestných činov a prečinov súvisiacich s užívaním alebo prechovávaním drog týkala kanabisu.



