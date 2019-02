Výrobca zbraní Heckler & Koch vinný v prípade vývozu zbraní do Mexika

Jeden zo zamestnancov dostal 17-mesačný podmienečný trest a 250 hodín verejnoprospešných prác. Ďalšia osoba dostala 22-mesačný podmienečný trest a pokutu 80.000 eur.

Berlín 21. februára (TASR) - Krajinský súd v Stuttgarte udelil vo štvrtok nemeckému výrobcovi zbraní Heckler & Koch pokutu 3,7 milióna eur a dvom bývalým zamestnancom tejto spoločnosti vymeral podmienečný trest odňatia slobody za ilegálny vývoz tisícok zbraní do oblastí Mexika postihnutých nepokojmi. Informovala o tom agentúra AFP.



Jeden zo zamestnancov dostal 17-mesačný podmienečný trest a 250 hodín verejnoprospešných prác. Ďalšia osoba dostala 22-mesačný podmienečný trest a pokutu 80.000 eur. Ďalších troch bývalých zamestnancov súd zbavil obvinení.



Prokuratúra vzniesla obvinenia v súvislosti s 15 dodávkami vojenských zbraní v rokoch 2006-09, ktoré porušili zákon o kontrole zbraní. Porušenie sa týka útočných pušiek typu G36, spresňuje webový portál stanice Deutsche Welle.



Nemecko patrí spolu s USA, Ruskom, Čínou a Francúzskom medzi najväčších výrobcov zbraní na svete. Všetok predaj obranných zariadení do zahraničia musí schváliť nemecká vláda, upozorňuje AFP.



Mexické ministerstvo obrany, ktoré má na starosti dovoz zbraní, schválilo dodávku 9652 kusov útočných pušiek. Celkom 4796 z nich smerovalo do štátov, kde je vysoká miera znepokojenia ohľadom porušovania ľudských práv.



Aktivisti, na ktorých sa AFP odvoláva, povedali, že útočné pušky G36 boli zaslané aj polícii v meste Iguala v štáte Guerrero na juhozápade Mexika, kde v septembri 2014 zmizlo 43 študentov. Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) v záveroch vyšetrovania v apríli 2016 uviedla, že polícia v štáte spolupracovala pri tomto incidente s organizovaným zločinom.