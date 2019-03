Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines zmizlo pred piatimi rokmi

TASR prináša výberový chronologický prehľad pátrania po zmiznutom lietadle:



24. marca 2014 — Nezvestné lietadlo malajzijských aerolínií sa zrútilo do odľahlej časti Indického oceánu. Oznámil to malajzijský premiér Nadžíb Razak, ktorý sa odvolával na novú analýzu satelitných záberov. Miesto dopadu samotného malajzijského lietadla bolo však stále neznáme.



29. januára 2015 - Malajzijský úrad civilného letectva oficiálne označil prípad zmiznutého lietadla za nehodu. Tento krok tak umožnil prikročiť k vyplateniu odškodného rodinám obetí.



30. júla 2015 - Na francúzsky ostrov Réunion v Indickom oceáne vyplavilo časť lietadla, pochádzal takmer určite z Boeingu 777. Experti na lietadlá si prezreli zverejnené fotografie vyplaveného objektu, ktorý je dlhý 2 — 2,5 metra. Odborníci následne uviedli, že môže ísť o flaperon — teda kombináciu krídelka a vztlakovej klapky — z odtokovej hrany krídla Boeingu 777.



13. októbra 2015 - Správa o tom, že na juhu Filipín objavili trosky malajzijského lietadla, sa nepotvrdila.



2. marca 2016 - Na pobrežie Mozambiku vyplavilo časť vraku Boeingu 777. Pravdepodobne išlo o časť lietadla, ktoré zmizlo bez stopy počas letu z malajzijského Kuala Lumpuru do čínskej metropoly Peking.



16. marca 2016 - Úlomok, ktorý sa našiel na ostrove Réunion v Indickom oceáne — kde predtým vyplavilo na breh fragment krídla z nezvestného lietadla linky spoločnosti Malaysia Airlines MH370 —, pravdepodobne nepochádza z nezvestného stroja. Uvedený predmet objavil na Réunione Johnny Beque, ten istý muž, ktorý na ostrove v júli 2015 našiel časť krídla z tohto lietadla nezvestného od marca 2014.



7. októbra 2016 - Úlomok z krídla, nájdený na ostrove Maurícius, pochádza z nezvestného lietadla malajzijských aerolínií linky MH370. Potvrdili to malajzijské a austrálske úrady.



17. januára 2017 - Po troskách lietadla pátrali vyšetrovacie tímy z Austrálie, Číny a Malajzie. Akciu ukončili bez úspechu po 1046 dňoch.



10. januára 2018 - Malajzijská vláda a americká spoločnosť Ocean Infinity podpísali dohodu o obnovení pátrania po lietadle spoločnosti Malaysia Airlines. Pátracia loď vyslaná spoločnosťou Ocean Infinity sa do "zóny pátrania" vydala už 2. januára 2018. Samotné pátranie sa začne v polovici januára. Oblasť, kde sa bude pátrať, má rozlohu 25.000 kilometrov štvorcových a nachádza sa severne od predchádzajúcej zóny pátracích operácií v južnej časti Indického oceánu. Malajzia sľúbila americkej spoločnosti Ocean Infinity do 70 miliónov dolárov, ak do troch mesiacov nájde vrak alebo čierne skrinky z havarovaného letu Malaysia Airlines 370 (MH370).



29. mája 2018 - Pátranie po nezvestnom malajzijskom lietadle sa oficiálne skončilo. Misiu, ktorá mala trvať do apríla, na žiadosť spoločnosti dvakrát predĺžili do 29. mája 2018.



30. júla 2018 - Malajzijské úrady zverejnili správu nezávislého vyšetrovacieho tímu, ktorý sa zaoberal zmiznutím lietadla spoločnosti Malaysia Airlines. V správe sa opakuje už známe tvrdenie Malajzie, že lietadlo sa úmyselne odklonilo od svojej trasy a pokračovalo v lete viac ako sedem hodín po prerušení komunikácie. V správe sa tiež konštatuje, že príčinu zmiznutia letu MH370 stále nie je možné určiť a "možnosť zásahu tretej strany nemožno vylúčiť". Správa poukazuje aj na nedostatky v reakcii malajzijskej vlády na túto udalosť, čo len posilnilo dohady o osude lietadla a jeho pasažierov. Text správy však naznačuje, že k zmiznutiu lietadla viedla séria porúch, pričom sa spomína najmä nedodržiavanie postupov a pokynov.



31. júla 2018 - Riaditeľ malajzijského úradu pre civilné letectvo oznámil, že odstupuje z funkcie. Dôvodom bola správa nezávislého vyšetrovacieho tímu, ktorá poukázala na nedostatky strediska riadenia letovej prevádzky v Kuala Lumpure.

Kuala Lumpur/Bratislava 8. marca (TASR) — Pravdepodobne nad Juhočínskym morom zmizlo za dodnes neobjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube. Osud letu MH370 je jednou z najväčších záhad v dejinách letectva. V piatok 8. marca uplynie od tejto udalosti päť rokov od zmiznutia stroja.Jednotlivé kusy trosiek, ktoré vyplavilo afrických plážach a ostrovoch v Indickom oceáne, naznačili, v ktorej odľahlej časti oceánu sa lietadlo pravdepodobne zrútilo. Pátranie, ktoré sa konalo na podnet vlád Austrálie, Malajzie a Číny, však toto miesto nedokázalo presne určiť. Pátranie, do ktorého sa pustila americká spoločnosť Ocean Infinity, bolo tiež neúspešné.Vyšetrovatelia tvrdili, že lietadlo sa po strate kontaktu nad Juhočínskym morom otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu.V súvislosti so zmiznutím stroja sa vynorili otázky poukazujúce na prípadné zlyhanie bezpečnostných opatrení po tom, čo medzinárodná policajná organizácia Interpol potvrdila, že najmenej dvaja pasažieri na palube lietadla cestovali s ukradnutými pasmi.Boeing 777-200 s 227 cestujúcimi a 12 členmi posádky odštartoval 8. marca 2014 o 17.41 h SEČ z medzinárodného letiska v Kuala Lumpure a po necelých šiestich hodinách mal pristáť v Pekingu. Približne po dvoch hodinách sa však so strojom prerušil kontakt, keď bol v dosahu riadenia letovej prevádzky v Hočiminovom Meste. Po lietadle v Juhočínskom mori a Melackom prielive pátralo 34 lietadiel a 40 lodí z Malajzie, Vietnamu, Číny, Singapuru, Spojených štátov amerických i Filipín. Pribudli k nim aj dva stroje austrálskeho námorníctva.