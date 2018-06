FOTO: Od korunovácie britskej kráľovnej Alžbety II. uplynie 65 rokov

Britská kráľovná Alžbeta Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 19. júna 1962 britská kráľovná Alžbeta II. a jej manžel britský princ Philip prichádza na kráľovské konské dostihy v Ascote. Foto: TASR/AP

Na snímke z 2. júna 1953 britská kráľovná Alžbeta II nesie kráľovskú korunu, jablko a žezlo s krížom počas jej korunovácie vo Westminsterskom opátstve v Londýne. na konci jej korunováciu. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 2. júna (TASR) - Panovníčkou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa 6. februára 1952 stala Jej Veličenstvo, kráľovná Alžbeta II. V deň smrti jej otca, kráľa Juraja VI., ktorý zomrel v spánku po 16 rokoch vládnutia, jeho dcéru princeznú Elizabeth vtedy oficiálne vyhlásili za britskú kráľovnú a hlavu krajín združených v Spoločenstve národov (Commonwealth).Od jej korunovácie uplynie v sobotu 2. júna 65 rokov.Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je dedičnou monarchiou. Pri nástupníctve na trón sa berie do úvahy poradie potomkov, avšak mužskí potomkovia majú prednosť pred ženskými, ak sa narodili pred októbrom 2011.Alžbeta II. bola korunovaná vo Westminsterskom opátstve v Londýne 2. júna 1953.V ten deň padal vytrvalý dážď a panovalo zachmúrené počasie. Princeznú Elizabeth priviezol do opátstva zlatý koč. Jej sprievod tvorilo asi 250 ľudí, zástupcovia koruny, anglikánskej cirkvi a štátu. Nová kráľovná mala oblečenú róbu z bieleho saténu s rastlinnými motívmi každej krajiny Commonwealthu, napríklad ruža bola za Anglicko, pór za Wales, bodliak za Škótsko, trojlístok za Írsko, papraď za Nový Zéland, javorový list za Kanadu atď. Motívy boli vyšité striebornou niťou, farebným hodvábom a ozdobené perlami a kameňmi. Šaty ukrývali aj jedno tajomstvo: na ich ľavej strane dal návrhár Norman Hartnell vyšiť malý štvorlístok pre šťastie. Kráľovná mala na sebe aj kráľovské rúcho ušité špeciálne na túto príležitosť. Karmínovú zamatovú róbu pozostávajúcu z hermelínového plášťa a dlhej zamatovej vlečky lemovanej hermelínom nieslo šesť mladých šľachtičien, ktorým pred slávnosťou nasypali do dlhých bielych rukavíc vonnú soľ. Tá im mala pomôcť, keby ich zachvátila náhla slabosť. Prepychové rúcho vážilo takmer sedem kilogramov a meralo bezmála 5,5 metra.Trojhodinový obrad korunovácie mal šesť častí, najdôležitejšie podľa tradície bolo pomazanie. Olej na tento účel vyrobili podľa zvláštnej receptúry. Od roku 1831 patrí napríklad k obradu i nasadenie korunovačného prsteňa. Kráľovnej nasadili na hlavu takmer jeden a pol kilogramu vážiacu korunu britského impéria, v ruke držala jablko a žezlo.Udalosti z obradu korunovácie vo Westminsterskom opátstve mohli vtedy vďaka stanici BBC sledovať milióny ľudí na celom svete. Bol to prvý priamy televízny prenos, ktorý BBC odvysielala.Britské korunovačné klenoty sú uložené v klenotnici v londýnskej pevnosti Tower. Pri korunovácii panovníka alebo počas každoročného otváracieho ceremoniálu zasadacieho obdobia britského parlamentu je na mieste kráľovskej koruny ceduľka s nápisom "práve sa používa". Na túto slávnosť prichádza britská panovníčka tiež každý rok zlatým kočom.Britská kráľovná Alžbeta II. sa 9. septembra 2015 stala najdlhšie vládnucim panovníkom v dejinách svojej krajiny. Predstihla svoju praprababičku kráľovnú Viktóriu z 19. storočia, ktorá sedela na britskom tróne 63 rokov, sedem mesiacov, dva dni, 16 hodín a 23 minút. Je aj najdlhšie žijúcim britským monarchom a momentálne najstaršou vládnucou hlavou štátu na svete. Zároveň je sekulárnou hlavou Anglikánskej cirkvi a Škótskej cirkvi. Ona menuje duchovnú hlavu anglikánskej cirkvi - canterburského arcibiskupa, hoci v skutočnosti ho iba vyberá zo zoznamu kandidátov, ktorý jej predkladá predseda britskej vlády.Alžbeta II. je tiež kráľovnou Austrálie a Kanady, bola aj titulárnou hlavou Britského Commonwealthu - spoločenstva bývalých britských kolónií a dŕžav. Lídri krajín združených v Spoločenstve národov (Commonwealth) schválili 20. apríla 2018 návrh britskej kráľovnej Alžbety II., aby ju vo funkcii formálnej hlavy spoločenstva vystriedal jej syn princ Charles.Alžbeta II. v uplynulých rokoch obmedzila svoje zahraničné cesty, stále však vykonáva mnohé kráľovské povinnosti.