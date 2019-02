Polostrov Florida pred 200 rokmi kúpili USA od Španielov

Španielsko dlho zamietalo opakované americké snahy o kúpu Floridy.

Miami 22. februára (TASR) - Americký štát Florida leží na rovnomennom polostrove na juhu Spojených štátov amerických. V piatok 22. februára uplynie 200 rokov odvtedy, čo Floridu kúpili od Španielov USA.



Floridu objavili španielski námorníci v čase veľkonočných sviatkov, ktoré sa v španielčine označujú ako "Pascua Florida". Španielske prídavné meno "florida" znamená "kvetinová".



Polostrov Florida na juhovýchode severoamerického kontinentu predal španielsky panovník Ferdinand VII. Spojeným štátom americkým v roku 1819. Obe krajiny po predchádzajúcich dlhoročných rokovaniach podpísali 22. februára 1819 tzv. Zmluvu Adams - Onís. Známa je aj ako Transkontinentálna zmluva, Zmluva o kúpe Floridy alebo Zmluva o Floride.



Zmluvu prerokoval John Quincy Adams, štátny tajomník piateho amerického prezidenta Jamesa Monroea, a Luis de Onís y González-Vara, španielsky splnomocnený minister (diplomatický vyslanec) počas vlády španielskeho kráľa Ferdinanda VII.



Zmluvou definovali hranice medzi USA a Novým Španielskom a zároveň urovnali hraničný spor medzi týmito dvoma krajinami. Dohoda stanovila hranice amerického územia, za ktoré USA vtedy zaplatili päť miliónov dolárov. USA neplatili Španielsku za územie Floridy, ale súhlasili s tým, že zaplatia právne nároky amerických občanov voči Španielsku až do výšky päť miliónov dolárov.



Platnosť zmluvy bola odložená o dva roky, pretože Španielsko chcelo ju využiť ako motiváciu, aby Spojené štáty diplomaticky podporovali revolucionárov v Južnej Amerike. Nastali roky vyjednávania a až 22. februára 1821 zmluva nadobudla platnosť.



Španielsko dlho zamietalo opakované americké snahy o kúpu Floridy. Nemohlo si však dovoliť vyslať na Floridu osadníkov alebo posádky, takže sa španielska vláda rozhodla postúpiť územie Spojeným štátom výmenou za riešenie hraničného sporu pozdĺž rieky Sabine vo vtedajšom španielskom Texase.



Spojené štáty napokon zmluvou vyriešili dva problémy. Florida bola španielskym územím, na ktoré sa uchyľovali dve skupiny ľudí. Jednou bol indiánsky kmeň Seminolov, ktorý odtiaľ napádal obyvateľov priľahlých amerických štátov, a druhou boli otroci utekajúci na neotrokársku Floridu. Podpisom dohody v roku 1819 sa Florida stala územím Spojených štátov a Seminolovia aj otroci stratili azyl.



Florida bola teritóriom Spojených štátov a 3. marca 1845 sa stala v poradí 27. americkým štátom. Počas americkej občianskej vojny bola Florida v rokoch 1861–65 súčasťou Konfederácie a do Únie bola opäť pripojená v roku 1868.



Španielsko, ktoré americké kolónie vlastnilo od roku 1564 (okrem 20. rokov 18. storočia, keď Florida patrila Anglicku), si odpredajom územia riešilo svoje finančné problémy, do ktorých sa dostalo po neúspešných vojnách.