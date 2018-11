Vyše 100 osobností vyzvalo OSN na vyšetrovanie vraždy Chášukdžího

List zostavila nezisková organizácia PEN America bojujúca za slobodu prejavu.

New York 4. novembra (TASR) - Viac ako stovka známych osobností vyzvala Organizáciu Spojených národov na to, aby začala nezávislé vyšetrovanie vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zabili 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Informovala o tom v sobotu arabská televízia al-Džazíra.



Pod otvorený list adresovaný generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi sa podpísali spisovatelia ako napríklad J. K. Rowlingová, Zadie Smithová, Paul Auster, Michael Cunningham, Margaret Atwoodová, Ian McEwan, Orhan Pamuk či Herta Müllerová. Signovali ho tiež uznávaní herci ako Meryl Streepová či Alec Baldwin.



List zostavila nezisková organizácia PEN America bojujúca za slobodu prejavu. Šéfovi OSN ho poslala a zároveň i zverejnila na svojej webstránke 2. novembra - na Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom.



"Násilná vražda významného novinára a komentátora na cudzej pôde je vážnym porušením ľudských práv a znepokojivou eskaláciou tvrdých zákrokov voči disentu v Saudskej Arábii, ktorej vláda v ostatných rokoch uväznila mnohých spisovateľov, novinárov, obhajcov ľudských práv," píše sa v liste, z ktorého cituje al-Džazíra.



Dokument ďalej konštatuje, že vražda novinára na pôde diplomatického objektu nemôže byť považovaná za nič iné ako akt štátneho teroru, ktorého zámerom je zastrašiť novinárov, disidentov a kritikov režimu žijúcich v exile.



Saudská Arábia je vystavená rastúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Tento kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.



Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.