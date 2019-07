Vyše 1,44 milióna utečencov potrebuje byť presídlených do iných krajín

UNHCR vyzval, aby sa do prijímania utečencov, z ktorých väčšina pochádza zo Sýrie, Južného Sudánu či Konžskej demokratickej republiky (KDR), zapojilo viacero krajín.

Ženeva 1. júla (TASR) - Na celom svete je v súčasnosti vyše 1,44 milióna ľudí, ktorí utiekli pred vojnami, ozbrojenými konfliktami či prenasledovaním, a potrebujú byť presídlení. Oznámil to v pondelok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na úvod svojej výročnej konferencie v Ženeve, informuje agentúra DPA.



UNHCR tiež vyzval, aby sa do prijímania utečencov, z ktorých väčšina pochádza zo Sýrie, Južného Sudánu či Konžskej demokratickej republiky (KDR), zapojilo viacero krajín. Tieto osoby žijú podľa UNHCR dočasne v dovedna 60 krajinách, prevažne na východe Afriky a v Turecku, a potrebujú, aby ich prijali krajiny, v ktorých by sa mohli natrvalo usadiť a začať nový život.



Podľa šéfa UNHCR Filippa Grandiho utiekli až štyri pätiny utečencov do niektorej z rozvojových krajín. Takéto krajiny však samy zápasia s ekonomickými problémami, a vysoký počet ich obyvateľov žije pod hranicou chudoby. "Jednoducho musí existovať spravodlivejšia deľba zodpovednosti v prípade globálnych kríz," povedal Grandi.



Spomedzi utečencov, ktorí podľa UNHCR potrebujú byť presídlení do iných krajín, je 40 percent zo Sýrie, 14 percent z Južného Sudánu a 11 percent z KDR. Dopyt po takýchto miestach, ktoré by utečencov prijali, výrazne prevyšuje ponuky hostiteľských krajín.



Podľa UNHCR poskytlo vlani dovedna 25 krajín trvalé útočisko 92.400 utečencov.