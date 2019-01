Vyše 14.500 mladých ľudí bude v lete cestovať zadarmo po Európe

Prihlášky do druhého kola iniciatívy Európskej komisie zaslalo takmer 80.000 mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ.

Brusel 14. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že na základe 80.000 prihlášok, ktoré zaslali mladí Európania zo všetkých členských krajín EÚ, vybrali do druhej fázy iniciatívy DiscoverEU (Objavuj EÚ) vyše 14.500 osemnásťročných uchádzačov. Tí získali cestovné poukazy na maximálne 30-dňovú cestu po európskych krajinách, na ktorú sa budú môcť vydať v období od 15. apríla do 31. októbra 2019.



Prihlášky do druhého kola iniciatívy Európskej komisie zaslalo takmer 80.000 mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ. Podávanie prihlášok prebiehalo počas dvoch týždňov a uzávierka bola 11. decembra 2018. Na základe jasne stanovených kritérií výberu a tiež podľa kvót pre každý členský štát nakoniec vybrali 14.536 uchádzačov.



Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti spresnil, že v dvoch kolách, ktoré prebehli v roku 2018, bolo prijatých takmer 180.000 prihlášok od malých Európanov vo veku 18 rokov, ktorí chceli využiť iniciatívu DiscoverEU na spoznávanie svojho kontinentu.



Komisár dodal, že úspešných uchádzačov z druhého kola bude EK kontaktovať, aby si mohli svoju cestu včas rezervovať. Podniknúť ju môžu sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách počas maximálne 30 dní v období od 15. apríla do 31. októbra 2019. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy.



Úspešní uchádzači okrem cestovných poukazov dostanú pred cestou aj potrebné usmernenia a informácie napríklad o zľavách na vstupy do múzeí či kultúrnych pamiatok a stánkov, možnostiach účasti na vzdelávacích aktivitách či podujatiach, ktoré organizujú obyvatelia miest, ktoré navštívia.



Podľa stanoviska EK ide pre mladých ľudí o príležitosť spoznávať európske kultúrne dedičstvo i rozmanitosť, nadväzovať kontakty s inými mladými ľuďmi a objavovať európsku identitu. Iniciatívu odobril Európsky parlament (EP) a prvé kolo spustili v júni 2018. Na rok 2019 EP schválil pre túto iniciatívu financie vo výške 16 miliónov eur. Ďalšie kolo prihlášok plánuje eurokomisia vyhlásiť v lete 2019.



