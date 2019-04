V Kalifornii je v karanténe cez 200 študentov a zamestnancov univerzít

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia.

Los Angeles 26. apríla (TASR) - Niekoľko desiatok študentov a zamestnancov dvoch univerzít v americkom štáte Kalifornia musí zostať v karanténe pre podozrenie, že by mohli byť nakazení vírusom osýpok.



Informovala o tom v piatok agentúra AFP s tým, že ide o preventívne opatrenie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu epidémie osýpok.



V Spojených štátoch od začiatku tohto roku zaznamenali rekordných 695 prípadov tohto ochorenia. Za rozšírenie osýpok podľa agentúry AP môže vo veľkej miere dezinformačná kampaň, na základe ktorej rodičia odmietajú očkovanie svojich detí.



Karanténa sa týka viac ako 200 študentov a zamestnancov Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) a Kalifornskej štátnej univerzity (CSU).



Ide o osoby, ktoré mohli byť vystavené vírusu osýpok a nemôžu dokázať, že boli proti nemu očkované.



Tento rok len v okrese Los Angeles diagnostikovali osýpky piatim osobám, z ktorých jednou bol študent UCLA a druhou poslucháč CSU.



Úrady v obave z možného rozšírenia nákazy nariadili všetkým osobám, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o karanténe, aby nechodili do školy ani do práce a v prípade, že sa u nich objavia príznaky choroby, okamžite kontaktovali svojho lekára a príslušný zdravotný úrad.



Výskyt osýpok na celom svete počas prvých troch mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 300 percent, uviedla podľa agentúry AFP Organizácia Spojených národov.