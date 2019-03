Vyše 80 percent Francúzov podporuje ukončenie striedania času

Prieskum naprieč Európskou úniou vlani ukázal, že 84 percent respondentov chce zrušiť striedanie času, hoci tri milióny z celkovo 4,6 milióna odpovedí prišlo z Nemecka.

Paríž 6. marca (TASR) - Vyše 80 percent francúzskeho obyvateľstva podporuje ukončenie striedania zimného a letného času, ktorého zavedenie malo za cieľ usporiť elektrickú energiu. Najnovší percentuálny údaj vyplynul z nedávneho prieskumu verejnej mienky medzi viac ako dvoma miliónmi občanov a zorganizovalo ho Národné zhromaždenie, teda dolná komora francúzskeho parlamentu.



Takmer 84 percent opýtaných Francúzov uviedlo, že už nechcú dvakrát do roka prestavovať čas na svojich hodinách, oznámilo v stredu Národné zhromaždenie. Menej než dvaja z troch Francúzov, čiže 59 percent, boli za permanentný letný čas, pričom 37 percent podporilo permanentný zimný čas.



Európsky parlament a členské štáty EÚ v súčasnosti v Bruseli diskutujú o ukončení striedania letného a zimného času. Členské štáty sa musia do apríla skoordinovať v tom, aký z týchto dvoch časov chcú.



Prieskum naprieč Európskou úniou vlani ukázal, že 84 percent respondentov chce zrušiť striedanie času, hoci tri milióny z celkovo 4,6 milióna odpovedí prišlo z Nemecka. Európska komisia už vlani navrhla, aby bolo striedanie času zrušené; teraz sa prípadné zrušenie striedania predpokladá najskôr v roku 2021, pripomenula v stredu tlačová agentúra DPA.



Podrobnejšie výsledky prieskumu vo Francúzsku, ktorý sa uskutočnil od 4. februára do 3. marca, budú zverejnené 12. marca. Prieskum je nezáväzný, ale s jeho výsledkami budú oboznámené aj európske inštitúcie.



Od roku 1996 sa hodinky po celej Európskej únii prestavujú o jednu hodinu vždy poslednú nedeľu v marci a v októbri. Francúzsko má letný čas zavedený od roku 1976. Striedanie času sa pôvodne zaviedlo ako spôsob úspory elektrickej energie.