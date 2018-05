Britské protipožiarne predpisy pre výškové budovy potrebujú zmeny

Pri tragickom požiari, ktorý v júni 2017 pohltil celú výškovú budovu Grenfell Tower v západnom Londýne, zahynulo 71 ľudí.

Londýn 17. mája (TASR) - Šéfka vyšetrovania požiaru v londýnskom paneláku Grenfell Tower Judith Hackittová vo štvrtok uviedla, že požaduje vo veľkom rozsahu reguláciu v britských protipožiarnych predpisoch. Informovala o tom agentúra AP.



Pri tragickom požiari, ktorý v júni 2017 pohltil celú výškovú budovu Grenfell Tower v západnom Londýne, zahynulo 71 ľudí.



Hackittová v správe napísala, že na sprísnenie systému je potrebná regulácia stavebných postupov, hoci sama prestala požadovať zákaz používania horľavého vonkajšieho obloženia. To podľa odborníkov môže za príčinu za rýchle šírenie plameňov v osudnú júnovú noc v Grenfell Tower.



V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC Hackittová v súvislosti s britskými stavebnými postupmi povedala, že ide o nevyhovujúci systém, ktorý treba dať do poriadku.



Požiar 24-poschodového vežiaka Grenfell Tower so sociálnymi nájomnými bytmi, stojaceho v londýnskom kráľovskom obvode Kensington a Chelsea, vypukol v noci 14. júna a veľmi rýchlo pohltil takmer celú budovu. Mnohí obyvatelia obvinili príslušné úrady z ignorovania ich obáv o bezpečnosť, ktoré sa zvýšili niekoľko mesiacov pred požiarom.