Vyšetrovanie Petra Pilza pre sexuálne obťažovanie zastavili

Innsbruck 23. mája (TASR) - Prokuratúra v Innsbrucku v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko zastavila vyšetrovanie Petra Pilza - významného politika, ktorý čelil okrem iného podozreniu z údajného sexuálneho obťažovania. Informuje o tom verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF.



Pilz vo vlaňajších predčasných parlamentných voľbách dosiahol s vlastnou stranou historický úspech a dostal sa do parlamentu. Po zverejnení podozrení na svoj poslanecký mandát sa však z parlamentu stiahol do ústrania a viackrát konštatoval, že sa mandátu vzdá. Obvinenia však jednoznačne poprel.



Ako v utorok prostredníctvom sociálnych sietí informovala Pilzova politická strana PILZ (Kandidátka Petra Pilza), v návrate jej lídra do parlamentných lavíc už nič nestojí. Podobne sa pre regionálny denník Tiroler Tageszeitung vyjadril aj samotný politik, ktorý predpokladá, že začne s poslaneckou činnosťou ešte pred letnou prestávkou.



Rozhodnutie prokuratúry sa zrodilo jednak na základe postoja dvoch údajných poškodených, ktorí nedali splnomocnenie na Pilzovo trestné stíhanie, a jednak na základe nedostatku dôkazov v kauze ďalších štyroch údajne poškodených, z ktorých sa podarilo identifikovať iba dvoch.



Rodák zo štajerského Kapfenbergu má za sebou dlhoročné pôsobenie v rakúskom zákonodarnom zbore vo farbách Zelených, pri zrode ktorých stál. Peter Pilz stál za odhalením alebo priblížením viacerých korupčných škandálov v Rakúsku, ale najväčšieho zadosťučinenia sa mu dostalo vlani, keď sa s vlastnou stranou PILZ prehupol cez prah zvoliteľnosti, kým jeho niekdajšia strana Zelení to nedokázala.