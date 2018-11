Vyšetrovanie podpaľačského útoku na tureckú reštauráciu pokračuje

Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že sa do priestorov reštaurácie vlámalo počas inkriminovanej noci niekoľko zatiaľ neznámych osôb, ktoré tam založili požiar. Materiálne škody prevyšujú 100.000 eur.

Chemnitz 7. novembra (TASR) - Vyšetrovanie podpaľačského útoku na tureckú reštauráciu v meste Chemnitz v spolkovej krajine Sasko z noci na 18. októbra prevzali v stredu experti Krajinského kriminálneho úradu so sídlom v Drážďanoch. Prípadu sa bude vzhľadom na fakt, že nemožno vylúčiť politicky motív činu, výrazne venovať policajné centrum pre boj proti extrémizmu a terorizmu.



Informácie priniesol Stredonemecký rozhlas (MDR).



Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že sa do priestorov reštaurácie Mangal vlámalo počas inkriminovanej noci niekoľko zatiaľ neznámych osôb, ktoré tam založili požiar. Materiálne škody prevyšujú 100.000 eur. K ujmám na zdraví nedošlo.



Nemecká polícia, ktorá už v októbri vyhlásila pátranie po trojici pravdepodobných páchateľov na základe výpovedí svedkov, očakáva ďalšiu pomoc širokej verejnosti.



V Chemnitzi to bol štvrtý útok na zahraničnú reštauráciu v priebehu iba niekoľkých týždňov.



Židovská reštaurácia Shalom sa terčom útoku stala 27. augusta. Zranenia utrpel pri akcii jej majiteľ.



Perzská reštaurácia Schmetterling sa terčom útoku kameňmi stala v noci na 22. septembra.



Trio zatiaľ neidentifikovaných páchateľov zaútočilo 7. októbra na inú perzskú reštauráciu Safran. Pri útoku, ktorému predchádzalo počmáranie stien objektu hákovými krížmi a rozbitie okien, utrpela jedna osoba - hostinský - ťažké zranenia.



Násilie namierené voči cudzincom vypuklo v Chemnitzi po augustovom zabití nemeckého občana, z ktorého sú podozriví migranti.