Vyšetrovateľ Mueller by mal pred komisiu Kongresu predstúpiť 15. mája

Washington 5. mája (TASR) - Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti USA Robert Mueller, ktorý viedol vyšetrovanie ohľadom údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016, by mal pred komisiou amerického Kongresu vypovedať 15. mája. Oznámil to v nedeľu pre televíziu Fox News demokratický kongresman David Cicilline, ktorý je členom justičného výboru Snemovne reprezentantov Kongresu.



"Termín bol predbežne stanovený na 15. mája. Dúfame, že osobitný vyšetrovateľ príde," uviedol Cicilline.



Americký minister spravodlivosti William Barr nedávno vyhlásil, že ruská vláda "podporovala snahy o protizákonné zasahovanie" do prezidentských volieb v USA v roku 2016, ale nezistilo sa, že by americkí občania vrátane osôb spojených s kampaňou Donalda Trumpa boli vinní zo spolčenia sa s Ruskom.



Barr súčasne dodal, že "dôkazy pripravené osobitným vyšetrovateľom (Muellerom) nie sú dostatočné, aby sa mohlo konštatovať, že sa prezident (USA Donald Trump) dopustil marenia spravodlivosti".



Správa osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera preverila desať prípadov možného marenia spravodlivosti, ale nedospela k záveru, vyhlásil minister podľa agentúry DPA.



Minister spravodlivosti tiež povedal, že Biely dom spolupracoval s Muellerovým vyšetrovaním, ale poznamenal, že Trumpa "znechucovalo a hnevalo" to, čo vnímal ako pokus o podkopávanie svojho prezidentského úradu.



Americké médiá tento týždeň medializovali obsah listu, ktorý Mueller napísal Barrovi a v ktorom vyjadril nespokojnosť so spôsobom, akým minister spravodlivosti prezentoval prácu vyšetrovacieho tímu.



Mueller uviedol, že Barrova správa neodráža "kontext, charakter a podstatu" jeho vyšetrovania.