Vyšetrovateľ Mueller súhlasil s verejným vypočúvaním v Kongrese USA

Washington 10. júna (TASR) - Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller súhlasil s tým, že bude vypovedať pred americkými kongresmanmi. Verejné vypočúvanie pred členmi dvoch kongresových výborov, ktoré zrejme prebehne za veľkého záujmu médií, sa uskutoční 17. júla, informovala v stredu agentúra DPA.



Mueller v marci ukončil 22 mesiacov trvajúce vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Podľa záverov Muellerovej správy, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, sa volebný tím súčasného prezidenta Donalda Trumpa nedopustil spolčenia s Ruskom. V druhej skúmanej záležitosti - podozrení z marenia vyšetrovania prezidentom - však Mueller nedospel k jednoznačnému záveru.



"S potešením oznamujem, že osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller bude vypovedať pred výbormi (Snemovne reprezentantov amerického Kongresu) pre justíciu a tajné služby na verejnom zasadnutí 17. júla," oznámil v utorok večer predseda prvého z uvedených výborov, demokrat Jerry Nadler.



Donald Trump vo svojej dvojslovnej reakcii na Twitteri označil ohlásené Muellerovo vypočúvanie za "zastrašovanie prezidenta".



Kongresmani si Muellera na vypočúvanie predvolali a on ich výzvu napokon uposlúchol. Na otázky týkajúce sa vyšetrovania bude verejne odpovedať vôbec po prvý raz. Pôvodne k tomu neprejavoval ochotu a súhlasil s ním až po viac ako dva mesiace trvajúcich rokovaniach s Kongresmanmi.



"Americká verejnosť si zaslúži dozvedieť sa priamo od vás informácie týkajúce sa vášho vyšetrovania a jeho záverov," uvádza sa v liste, ktorý Muellerovi zároveň s predvolaniami adresovali predsedovia oboch kongresových výborov.



Demokratický šéf výboru pre tajné služby Adam Schiff v tejto súvislosti zatweetoval: "Rusko zaútočilo na americkú demokraciu, aby pomohlo Trumpovi zvíťaziť. Trump túto pomoc uvítal a využil... A to by malo trápiť každého Američana".



Robert Mueller 17. júla absolvuje verejné vypočúvania v oboch výboroch a kongresmani sa s ním potom stretnú aj za zatvorenými dverami, píše agentúra AP.