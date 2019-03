Vyšetrovateľ: S. Arábia mala prístup do telefónu šéfa Amazonu

Bezpečnostný poradca Gavin De Becker povedal, že v januári ukončil vyšetrovanie úniku textových správ medzi Bezosom a jeho milenkou Lauren Sánchezovou.

Washington 31. marca (TASR) - Bezpečnostný poradca šéfa americkej spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa v sobotu oznámil, že Saudská Arábia mala prístup do Bezosovho telefónu a získala z neho súkromné informácie, informovala agentúra Reuters.



Bezpečnostný poradca Gavin De Becker povedal, že v januári ukončil vyšetrovanie úniku textových správ medzi Bezosom a jeho milenkou Lauren Sánchezovou.



Bezos si De Beckera najal, aby zistil, ako sa bulvárny týždenník National Enquirer dostal k jeho súkromným správam, uviedla na svojom webovom portáli stanica BBC.



Bezosova ľúbostná aféra vyšla najavo, keď týždenník National Enquirer 9. januára zverejnil článok o jeho vzťahu so Sánchezovou, bývalou televíznou moderátorkou, ktorá je vydatá. Článok vyšiel niekoľko dní po tom, ako Bezos a jeho manželka oznámili, že sa rozvádzajú.



Bezos minulý mesiac týždenník obvinil z pokusu o vydieranie. Týždenník pohrozil zverejnením intímnych fotografii, ktoré Bezos údajne poslal Sánchezovej, ak šéf Amazonu neurobí verejné vyhlásenie, že články v časopise o jeho osobe neboli politicky motivované.



De Becker oznámil, že spoločnosť American Media Inc. (AMI), ktorá vydáva aj National Enquirer, neverejne žiadala, aby De Becker poprel nájdenie akýchkoľvek dôkazov o odpočúvaní alebo hakerskom útoku.



"Naši vyšetrovatelia a ďalší experti uzavreli vyšetrovanie so zistením, že Saudská Arábia mala prístup do Bezosovho telefónu a získala súkromné informácie," napísal De Becker. "V súčasnosti nie je známe, či AMI mala informácie o aktivitách Saudskej Arábie a v akom rozsahu.



Saudskoarabský minister zahraničných vecí ešte vo februári uviedol, že jeho krajina "nemá vôbec nič spoločné" s článkami National Enquirer týkajúcimi sa Bezosovho vzťahu.



Spoločnosť AMI vyhlásila, že pri zverejňovaní článkov o Bezosovi konala v súlade so zákonom.



De Becker oznámil, že výsledky svojho vyšetrovania odovzdal americkým federálnym orgánom.



Jeff Bezos vlastní americký denník Washington Post. De Becker podľa BBC tvrdil, že saudskoarabská vláda bola odhodlaná uškodiť Bezosovi od októbra minulého roka, keď Washington Post začal písať o vražde novinára Džamála Chášukdžího.



Novinár Chášukdží žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre Washington Post. Zmizol 2. októbra 2018 po tom, čo vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Saudskoarabská prokuratúra neskôr priznala, že bol úkladne zavraždený.