Vyšetrovateľ Vatikánu musel v Čile podstúpiť operáciu

Santiago 21. februára (TASR) - Odborník Vatikánu na vyšetrovanie sexuálnych trestných činov Charles Scicluna podstúpil v stredu v Čile operáciu žlčníka. Vyplýva to z vyhlásenia hovorcu Konferencie biskupov Čile Jaimeho Coiroa, o ktorom informovala agentúra AP.



Coiro pred časom uviedol, že zdravotné problémy, ktoré Sciclunu trápia, nie sú veľmi vážne, "avšak nejde ani o veľmi ľahkú chorobu".



Vatikán vyslal Sciclunu do Čile kvôli stretnutiam s niekoľkými obeťami pohlavného zneužívania, ako aj s odporcami vymenovania biskupa Juana Barrosa, ktorý údajne kryl aféru pedofilného kňaza.



Podľa hovorcu mal Scicluna bolesti už od minulého týždňa.



Coiro uviedol, že želanie pápeža Františka je, aby sa vo vyšetrovaní naďalej pokračovalo podľa plánov až do piatku. Maltského biskupa v jeho úlohe zastúpi španielsky kňaz Jordi Bartomeu, ktorý pôsobí ako Sciclunov prekladateľ a notár.



Vatikánsky odborník sa už v sobotu v New Yorku stretol s Juanom Carlosom Cruzom, kľúčovou obeťou čilského škandálu okolo zneužívania detí duchovnými. Podľa Cruza sa v rozhovore dotkli aj úlohy, ktorú pri ututlávaní škandálu zohrávali tiež ďalší čilskí biskupi, ako aj kardináli Francisco Javier Errazuriz a Ricardo Ezzati. Vysokopostavení duchovní všetky vznesené podozrenia odmietajú.



Kontroverzie ohľadom Barrosa poznamenali aj nedávnu pápežovu návštevu v Čile. František obete zneužívania nepríjemne prekvapil, keď v jej závere vyhlásil, že kým neuvidí dôkaz o Barrosovom konaní, bude všetky obvinenia na jeho adresu považovať za ohováranie.



Barros bol dlhoročným blízkym spolupracovníkom kňaza Fernanda Karadimu, ktorého Vatikán v roku 2011 uznal za vinného zo sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých. Niektoré z Karadimových obetí požadujú Barrosovo odvolanie, pretože podľa nich Karadimovo správanie videl a nezasiahol. Barros tieto obvinenia odmieta.



František bránil Barrosa už skôr a v roku 2015 ho vymenoval za biskupa juhočilského Osorna, kde ho však mnohí kňazi a veriaci v oblasti ako biskupa neuznávajú. Pápež na margo tejto situácie povedal, že za tým stojí kampaň ľavice.



Karadimove obete sa na cirkevných činiteľov obrátili už v roku 2002, tí im ale vtedy neuverili. Vatikán začal prípad vyšetrovať až v roku 2010, keď sa obvinenia dostali na verejnosť. Vatikán následne Karadimovi zakázal účinkovanie v cirkvi.