Vyšetrovatelia: Páchateľ z Münsteru konal so samovražedným úmyslom

Münster 9. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia sú presvedčení že páchateľ sobotňajšieho útoku autom v nemeckom meste Münster konal so samovražedným úmyslom. "Na základe doterajšej analýzy a vyhodnotenia dokumentov, stôp a vyhlásení sú si vyšetrujúce orgány isté, že 48-ročný muž konal s úmyslom spáchať samovraždu," oznámil v pondelok večer podľa agentúry DPA generálny prokurátor Martin Botzenhardt.



Pri prehliadke bytu slobodného a bezdetného páchateľa sa okrem iného našlo konopné lano so slučkou priviazané na hrade, čo sa hodnotí ako "jednoznačná indícia".



Pre úmysel spáchať samovraždu hovorí aj o to, že muž sa zastrelil hneď po tom, ako vozidlo zastavilo. V zásobníku zbrane pochádzajúcej z bývalej Juhoslávie pritom zostalo viacero nábojov.



"Je zrejmé, že páchateľ si chcel hneď potom vziať život," konštatoval šéf vyšetrovacej komisie Joachim Poll v spoločnom vyhlásení polície a prokuratúry.



Vyšetrovatelia zároveň popreli informácie, že muž už pred svojím činom dával najavo úmysel spáchať samovraždu alebo sa o tom zveril tretej osobe. "Správy náhodne poslané iným osobám neobsahujú výslovnú informáciu o samovražde. Sú to však prejavy prinajmenšom dočasnej, psychickej nestability," uvádza sa ďalej vo vyhlásení polície a prokuratúry.



Muž identifikovaný ako Jens R. vrazil v sobotu so svojím autom do skupiny ľudí nachádzajúcich sa pred miestnou reštauráciou. Náraz neprežili 51-ročná žena a 65-ročný muž, zranenia utrpelo okolo 20 ľudí, z ktorých sa traja stále nachádzajú v ohrození života.