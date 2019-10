Vyšetrujúci sudcovia ukončili vyšetrovanie útokov z novembra 2015

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzski vyšetrujúci sudcovia po štyroch rokoch ukončili vyšetrovanie teroristických útokov z 13. novembra 2015, pri ktorých v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis prišlo o život 130 ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP. Súdny proces v kauze sa začne najskôr o rok, dodal spravodajský portál France Info.



Vyšetrovací spis je "kolosálny": pozostáva zo 460 zväzkov a účastníkom konania je 1740 fyzických a právnických osôb.



Vyšetrujúci sudcovia teraz prípad formálne odovzdali prokuratúre špecializujúcej sa na prípady súvisiace s terorizmom (PNAT). Termín súdneho pojednávania zatiaľ nie je vytýčený.



V kauze je obvinených 14 osôb, z ktorých 11 je vo väzbe. Medzi väznenými je aj Salah Abdeslam, ktorý je jediným preživším člnom útočiacich kománd. Ostatní ich členovia prišli o život pri atentátoch.



Tri osoby, ktoré nie sú vo väzbe, sú pod súdnym a policajným dohľadom, dodala agentúra AP.



Portál France Info dodal, že na ďalších päť podozrivých je vydaný zatykač. O niektorých z nich sa pritom predpokladá, že ušli do Sýrie alebo Iraku a sú zrejme mŕtvi. Tak je to napr. v prípade bratov Clainovcov, ktorí prišli o život v Sýrii. Jeden z dvojice bratov, Fabien Clain, sa stal neslávne známym, keď jeho hlas v nahrávke oznamoval zodpovednosť za teroristické útoky z 13. novembra 2015.



Tieto atentáty spáchali tri komandá, pričom v každom bolo deväť džihádistov.



Jedno z kománd zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií v štvrtiach v blízkosti spomínaného klubu, pričom zahynulo 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorého terčom bol štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.



K zodpovednosti za tieto útoky sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát.



Polícia pri vyšetrovaní týchto útokov odhalila džihádistickú bunku, ktorej členovia sa presúvali naprieč Európou, ale operovali najmä po území Belgicka. Táto bunka pripravila a v marci roku 2016 aj spáchala útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.