Vyslancom USA pre Venezuelu sa stal kontroverzný Abrams, píše AFP

Washington 26. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vymenoval v piatok za osobitného vyslanca pre Venezuelu s cieľom "obnovenia demokracie" Elliota Abramsa, hlavného predstaviteľa kontroverzných protikomunistických kampaní exprezidenta USA Ronalda Reagana v Strednej Amerike. Informovala o tom agentúra AFP.



Pompeo oznámil vymenovanie Abramsa dva dni po tom, čo Washington označil venezuelského prezidenta Nicolása Madura za nelegitímneho a uznal opozičného lídra Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny.



Pompeo vyhlásil, že Abrams "bude skutočným prínosom našej misii, ktorej cieľom je pomôcť venezuelskému ľudu plne obnoviť demokraciu a prosperitu krajiny".



"Kríza vo Venezuele je hlboká, zložitá a nebezpečná. Už sa nemôžem dočkať toho, keď na tom začnem pracovať," povedal Abrams pre médiá.



Veterán republikánskej zahraničnej politiky Abrams mal na starosť politiku v Latinskej Amerike za vlády Reagana a dostal sa do sporu so skupinami zaoberajúcimi sa ľudskými právami. Abrams totiž poskytol veľkorysú americkú podporu protikomunistickým silám v Nikarague a Salvádore.



Abrams bagatelizoval masaker takmer 1000 civilistov salvádorskou armádou v dedine El Mozote a jej okolí v roku 1981.



Okrem iného Abrams priznal svoju vinu v dvoch pokleskoch v prípade zadržiavania informácií z Kongresu počas škandálu Irán-Contras, keď Reaganova administratíva tajne financovala protivládne sily v Nikarague prostredníctvom predaja zbraní do revolučného Iránu.



Abrams sa neskôr vrátil na scénu ako poradca prezidenta Georgea W. Busha pre ľudské práva a Blízky východ.



Keď sa republikáni vrátili do Bieleho domu na čele s Donaldom Trumpom, Abrams bol mimo hry. Nová administratíva sa totiž zbavovala Trumpových kritikov.



Abrams počas prezidentských volieb v roku 2016 pre časopis The Weekly Standard napísal článok, v ktorom tvrdil, že Trump nemôže vyhrať a nemal by byť ani prezidentom Spojených štátov.



Avšak Pompeo, jeden z najobľúbenejších členov Trumpovho kabinetu, ubezpečil, že Abrams je na ich strane a chce "presadzovať agendu prezidenta Trumpa a podporovať ideály a záujmy amerického ľudu".



Pompeo avizoval, že Abrams pôjde s ním v sobotu do New Yorku na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Venezuele.