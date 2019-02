Vyslanec OSN Griffiths pricestoval do Jemenu

Šiitskí povstalci uviedli, že Griffiths sa v nedeľu stretol s ich lídrom Abdulom Malikom al-Húsíom.

Saná 17. februára (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths pricestoval v nedeľu do hlavného jemenského mesta Saná, aby prediskutoval situáciu okolo uplatňovania prímeria v strategicky dôležitom prístavnom meste Hudajda a okolí. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov z prostredia bezpečnosti.



Šiitskí povstalci uviedli, že Griffiths sa v nedeľu stretol s ich lídrom Abdulom Malikom al-Húsíom. Témou ich rozhovoru bola podľa vzbúrencov implementácia dohôd, ktoré sa v zásade dosiahli vlani v decembri s jemenskou medzinárodne uznanou vládou.



Na zastavení nepriateľských akcií v Hudajde a okolí sa dohodli zástupcovia znepriatelených strán počas mierových rokovaní, ktoré sa pod záštitou OSN konali koncom roka vo Švédsku. Prímerie vstúpilo do platnosti 18. decembra.



Hudajda - ležiaca v západnej časti Jemenu - je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Ak by sa príslušná dohoda implementovala, krajine, kde je na pokraji hladomoru 14 miliónov ľudí, to môže priniesť značnú úľavu.