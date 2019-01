Vyslanec OSN: Pred ďalšími rozhovormi o Jemene musí dôjsť k pokroku

Z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 18. decembra, sa vzájomne obviňujú vláda podporovaná Saudskou Arábiou i s Iránom spriaznení šiitskí povstalci z hnutia húsíov.

New York 9. januára (TASR) - Skôr, než sa bude môcť uskutočniť ďalšie kolo mierových rokovaní o Jemene, bude nutné, aby došlo k "podstatnému pokroku" v súvislosti s krehkým prímerím v strategickom prístavnom meste Hudajda. Vyhlásil to v stredu osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths, píše agentúra DPA.



Obdobie "relatívneho pokoja" od nadobudnutia platnosti prímeria signalizuje záväzok oboch strán udržať dohodu dosiahnutú vo Švédsku.



Je tu "pocit hmatateľnej nádeje" a optimizmus, ale aj znepokojenie, povedal Griffiths členom Bezpečnostnej rady OSN, s ktorými sa z Jordánska spojil prostredníctvom videohovoru. Vyjadril taktiež nádej, že ďalšie kolo rokovaní by sa mohlo uskutočniť už "v blízkej budúcnosti".



Dohoda dosiahnutá počas mierových rozhovorov v Štokholme počítala so zastavením nepriateľských akcií v Hudajde. Šiitskí povstalci v rámci tejto dohody odovzdali koncom decembra kontrolu nad prístavom v meste Hudajda pri Červenom mori vládnym námorným silám a pobrežnej stráži.



Hudajda - ležiaca v západnej časti Jemenu - je strategicky dôležitá, pretože cez jej prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.



Koalícia pod vedením Saudskej Arábie začala v júni veľkú ofenzívu zameranú na dobytie polmiliónovej Hudajdy, ktorú koncom roka 2014 ovládli šiitskí vzbúrenci, nazývaní aj húsíovia.



Vojna medzi šiitskými povstalcami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď najvyšší štátny predstaviteľ ušiel do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať koalícia pod vedením Saudskoarabov.