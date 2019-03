Vyslanec USA: Tábory s moslimami v Číne sú strašné

Brownback ďalej vyzval na nezávislé vyšetrovanie zatýkania a na prepustenie zadržiavaných.

Tchaj-pej 12. marca (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu Sam Brownback označil v utorok internovanie odhadovaného jedného milióna moslimov v Číne za "strašnú situáciu". Informovala o tom agentúra AP.



Brownback ďalej vyzval na nezávislé vyšetrovanie zatýkania a na prepustenie zadržiavaných.



Čína sa už voči Brownbackovým slovám nedávno ostro ohradila. Osobitný vyslanec USA v uplynulom týždni v Hongkongu kritizoval stratégiu Pekingu v súvislosti s náboženskými menšinami. Čínu zároveň obvinil, že je "s vierou vo vojne"."



Sekulárna vláda v Číne pôvodne existenciu internačných táborov v severozápadnom regióne Sin-ťiang popierala. Aktuálne o nich tvrdí, že ide o zariadenia odbornej prípravy a slúžia na to, aby sa medzi moslimami nešírili radikalizačné a separatistické tendencie.



"Veľmi jasne uvádzame, že to, čo sa deje v provincii Sin-ťiang, je strašná situácia," povedal Brownback novinárom na telefonickej tlačovej konferencii na záver svojej trojdňovej návštevy Taiwanu. Dodal, že vysvetlenia Pekingu sú "absolútne nedostačujúcimi odpoveďami".



Čína podľa jeho slov neurobila doposiaľ nič, aby upokojila obavy Spojených štátov a ďalších krajín v súvislosti so zadržiavaním Ujgurov, Kazachov a príslušníkov ďalších moslimských menšín. "Je to veľmi tragické a myslím si, že situácia je tam strašná," zdôraznil.



Spojené štáty zaradili Čínu na zoznam krajín, ktoré najviac potláčajú a porušujú náboženské slobody.



Podľa odhadov OSN sa v internačných táboroch v Číne v súčasnosti nachádza približne milión Ujgurov a príslušníkov ďalších turkotatárskych menšín. Osoby, ktoré tieto tábory zažili, vydávajú svedectvá o mučení, podvýžive a bití väzňov.



Čína podobné obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o strediská odborného vzdelávania, kam sú moslimskí Ujguri posielaní na politickú a pracovnú prevýchovu. Ich internáciou chce Peking - ako tvrdí - bojovať proti šíreniu extrémistickej ideológie, terorizmu a separatizmu.



Ujguri sú početné turkotatárske, prevažne moslimské etnikum žijúce v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny.