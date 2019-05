Výsledky eurovolieb z polovice krajín EÚ: Vyhrali štandardné strany

Aj napriek stratám tradičných strán by podľa týchto projekcií v novom EP mali mať stále prevahu proeurópske sily - 553 zo 751 kresiel.

Brusel 26. mája (TASR) - Podľa najnovšej aktualizácie (21.30 h), ktorá zohľadnila výsledky tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu (EP) už v 14, čiže polovici členských krajín EÚ, stále vedie stredopravicová Európska ľudová strana (EPP), ktorej prognózy dávajú 177 kresiel v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ.



Oficiálna stránka EP v projekciách obsadenia počtu kresiel podľa jednotlivých politických frakcií prisúdila EPP 177 mandátov (teraz má 217). Za ňou by sa umiestnila Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) so 147 mandátmi (186 v súčasnosti) a potom so 101 mandátmi Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) spoločne s platformou Obroda, za ktorou stojí francúzsky prezident Emanuel Macron. Stále platí polepšenie pre frakciu Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA), ktorá bude mať najmenej 69 kresiel (52 doteraz), za ňou nasledujú Európski konzervatívci a reformisti (ECR) s 59 mandátmi (mali 76). O dve kreslá menej a polepšenie voči súčasnému zloženiu EP zaregistrovala euroskeptická platforma Európa národov a slobody (ENF), ktorá doteraz mala 37 členov. Tesne za ňou je rovnako euroskeptická frakcia Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) a ľavičiari zo skupiny Európska zjednotená ľavica a Severská zelená ľavica (GUE/NGL) by mali mať 42 poslancov. Zvyšok zvolených zástupcov do EP bude podľa týchto projekcií figurovať v skupine Ostatní (35) alebo Nezaradení (8).



Aj napriek stratám tradičných strán by podľa týchto projekcií v novom EP mali mať stále prevahu proeurópske sily - 553 zo 751 kresiel.



Európsky parlament bude počas tzv. povolebnej noci prinášať predbežné aktualizácie nového zloženia tejto inštitúcie, až kým nebudú zverejnené oficiálne výsledky štvordňového procesu eurovolieb (23. - 26. 5.) vo všetkých členských krajinách EÚ.



