Vysoká komisárka OSN vyzvala na repatriáciu cudzích džihádistov

Ženeva 24. júna (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyzvala v pondelok svetové spoločenstvo, aby sa postaralo o repatriáciu rodinných príslušníkov zahraničných bojovníkov v Sýrii vrátane 29.000 detí cudzincov bojujúcich v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



"Rodinní príslušníci-cudzinci by mali byť repatriovaní," povedala Bacheletová na úvod 41. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. Vysoká komisárka tiež zdôraznila, že jednotlivé krajiny by za žiadnych okolností nemali ľudí, a najmä deti, zbavovať štátnej príslušnosti. Mnohí príbuzní džihádistov podľa nej žijú v "hlboko subštandardných" podmienkach.



Bacheletová zároveň vyjadrila "poľutovanie" nad postojom Saudskej Arábie, ktorá "odmietla" správu osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva Agnes Callamardovej kritizujúcu Rijád za vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Chášukdžího zabili vlani 2. októbra saudskoarabskí agenti na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom meste Istanbul.



V Saudskej Arábii súdia za zatvorenými dverami v prípade Chášukdžího vraždy 11 neidentifikovaných osôb a pre päť z nich žiada prokuratúra trest smrti. Callamardová, ktorá sa systematicky zaoberá prípadmi tzv. mimosúdneho zabíjania, však uviedla, že tento proces nespĺňa medzinárodné normy a vyzvala na jeho pozastavenie.



Chášukdžího vražda vyvolala medzinárodný škandál a napätie vo vzťahoch medzi Rijádom a Ankarou i západnými krajinami vrátane Spojených štátov.