Vystúpenie Británie z EÚ bez dohody je podľa Corbyna reálnou hrozbou

Premiérka Theresa Mayová 24. mája vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.

Londýn 30. mája (TASR) - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn považuje za reálne riziko, že by Británia mohla z Európskej únie odísť bez dohody, a sľubuje, že jeho strana spraví všetko pre to, aby sa to nestalo. Informuje o tom agentúra Reuters.



"Domnievam sa, že existuje skutočná hrozba (brexitu bez dohody) berúc do úvahy premiérkinu ohlásenú rezignáciu a odchod z úradu i agendu väčšiny kandidátov na vedúcu pozíciu v (Konzervatívnej) strane," povedal Corbyn vo štvrtok. "Spravíme v parlamente absolútne všetko, čo dokážeme, aby sme predišli vystúpeniu (Británie) z EÚ bez dohody," dodal.



Premiérka Theresa Mayová 24. mája vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.



Záujem nahradiť Mayovú odvtedy ohlásilo už 11 vplyvných konzervatívcov. Za favorita je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Záujem okrem neho prejavili aj viacerí súčasní alebo bývalí členovia vlády: Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová či Kit Malthouse a James Cleverly.



Predkladanie nominácií by sa malo ukončiť v týždni od 10. do 17. júna. Konzervatívni poslanci v sérii hlasovaní do konca júna vyberú spomedzi kandidátov dvoch hlavných favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať približne 124.000 členov Konzervatívnej strany. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.