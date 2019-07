Vystúpenie von der Leyenovej v EP sa v Nemecku stretlo skôr s kritikou

V popredí musí zostať konkurencieschopnosť a nie nové regulácie v Európe, portál nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung citoval Inga Kramera, prezidenta Združenia nemeckých zamestnávateľov.

Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) – Ursula von der Leyenová vo svojom prejave v utorok (16. 7.) v Európskom parlamente pred svojou voľbou hovorila o zavedení minimálnej mzdy v EÚ a o iných regulačných opatreniach. Ekonómovia a predstavitelia nemeckého priemyslu ju varujú, „aby za to nezaplatila vysokú cenu“.



„V popredí musí zostať konkurencieschopnosť a nie nové regulácie v Európe,“ portál nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung citoval Inga Kramera, prezidenta Združenia nemeckých zamestnávateľov (BDA).



Prezident Združenia rodinných podnikov Reinhold von Eben-Worlée dodal, že by sa Leyenová mala vzdať myšlienky európskeho poistenia proti nezamestnanosti, lebo ním by urýchlila systém prerozdeľovania.



K zámerom Leyenovej sa kriticky postavil aj kielsky Ústav svetového hospodárstva (IfW). Podľa jeho šéfa Gabriela Felbermayra centralistické úvahy ako napríklad celoeurópska minimálna mzda oslabujú konkurencieschopnosť EÚ namiesto toho, aby ju posilňovali. Leyenová to možno musela povedať, aby získala dostatok hlasov, ale za to zaplatí počas svojho predsedníctva vysokú cenu. Mzdová politika musí zostať vecou národných štátov. Pre slabšie ekonomiky „sa môže stáť európska minimálna mzda príťažou“, uviedol Felbermayr.



Ingo Kramer žiadal od novej predsedníčky EK, aby sa EÚ silnejšie než doteraz zasadzovala za obranu slobodného obchodu. „Preto musí komisia ešte lepšie než doposiaľ vystupovať proti protekcionizmu na spoločnom trhu. Slobodný obchod zostáva jadrom európskej integrácie a zostane ním pre všetky podniky a občanov Európy."



Šéf Nemeckého ústavu pre hospodársky výskum (DIW) Marcel Fratzscher uviedol: „Je pozoruhodné, že ako šéfka Európskej komisie sľúbila prelomiť dôležité nemecké tabu". Medzi svojimi zámermi prisľúbila aj pružnosť vo finančnej politike a poistenie proti nezamestnanosti a minimálnu mzdu v celej Európe. Sľúbila aj dokončenie bankovej únie zabezpečením vkladov. „Keď chce skutočne posilniť stredný stav, bude to znamenať posilnenie blahobytu a spolupráce v EÚ.“