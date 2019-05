Vyzdvihnutiu obetí a vraku lode bráni vysoká hladina a silný prúd

Uviedol to denník Magyar Nemzet, podľa ktorého navyše z predpovedí počasia vyplýva, že z bavorského povodia rieky sa môže spustiť ďalšia záplavová vlna, ktorá by záchranné práce ďalej skomplikovala.

Budapešť 31. mája (TASR) - Prieskumu potopenej maďarskej vyhliadkovej lode Hableány potápačmi, ale aj vyzdvihnutiu obetí i samotného vraku bráni v súčasnosti vysoká hladina Dunaja. Uviedol to v piatok denník Magyar Nemzet, podľa ktorého navyše z predpovedí počasia vyplýva, že z bavorského povodia rieky sa môže spustiť ďalšia záplavová vlna, ktorá by záchranné práce ďalej skomplikovala.



Pri zrážke vyhliadkovej lode Hableány s výletnou loďou Viking Sigyn v Budapešti neďaleko parlamentu zahynulo v stredu najmenej sedem ľudí, záchranári ešte pátrajú po 21 nezvestných, vrátane dvoch členov posádky. Nehodu prežilo sedem z 33 juhokórejských turistov, jeden z nich je ešte v nemocnici so zlomeninami rebier.



Vo štvrtok večer potápači vykonali skúšobný ponor, avšak rýchly prúd vody a prakticky nulová viditeľnosť znemožňujú preskúmať potopené plavidlo, ktoré leží na dne rieky v štvormetrovej hĺbke pri pilieri Margitinho mosta, preto záchranné práce pozastavili.



Pri uvedenom moste namerali vodohospodári vo štvrtok rýchlosť prúdenia vody 10,9 metra za sekundu, pri ktorej by podľa expertov mohol byť v ohrození život potápačov.



Spravodajský server Ripost pripomenul, že vyhliadková loď bola vyradenou sovietskou loďou, ktorú vyrobili v roku 1949. Podľa jej prevádzkovateľa však bola zrekonštruovaná, bola v dobrom technickom stave a mala všetky úradné povolenia.



Výletnú loď Viking Sigyn s hmotnosťou 1000 ton, plaviacu sa pre švajčiarsku spoločnosť, pokrstili 19. marca 2019 v nemeckom Rostocku. Viacerí americkí turisti plaviaci sa touto loďou pre stanicu BBC uviedli, že pri nehode práve večerali a zrážku vlastne vôbec nepocítili, niektorí ale počuli krik ľudí vo vode.



Expert pre lodnú plavbu Attila Révész pre Ripost uviedol, že na budapeštianskom úseku Dunaja vládne chaotická situácia, rieka je preplnená veľkými aj malými plavidlami. Veľké výletné lode sa plavia príliš rýchlo, často spôsobujú krízové situácie, pričom malé plavidlá nie sú patrične technicky vybavené.



