Vyznávač paraglajdingu zahynul v Tirolsku

Kössen/Fladnitz 30. septembra (TASR) - Vyznávač paraglajdingu zahynul v nedeľu v okrese Kitzbühel v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, keď sa z predbežne neznámych príčin zrútil v poludňajších hodinách do vôd rieky Grossache, konkrétne na jej úseku Kössener Ache pri mestečku Kössen.



Informovala o tom tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Podľa nich očití svedkovia videli pád paraglajdistu, ktorého vytiahli z rieky, avšak ani okamžite poskytnutá prvá pomoc už mužovi život nezachránila. Zomrel na mieste nešťastia, ktorého príčiny objasní až prebiehajúce vyšetrovanie.



Zatiaľ nie je známa ani identita nešťastníka.



Dejiskom ďalšej podobnej nehody s menej tragickými dôsledkami sa popoludní stal Fladnitz an der Teichalm v okrese Weiz na východe spolkovej krajiny Štajersko.



Tam sa 48-ročný pilot rogala krátko pred pristátím ocitol v turbulenciách, podľa očitých svedkov stratil kontrolu nad zariadením a zrútil sa na zem z výšky asi desiatich metrov. Po poskytnutí prvej pomoci na mieste nešťastia ho vrtuľníkom záchrannej služby previezli s nešpecifikovanými zraneniami do Krajinskej nemocnice v Grazi.