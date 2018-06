OSN prijalo rezolúciu kritizujúcu Izrael za násilie v pásme Gazy

Prijaté uznesenie vyjadruje poľutovanie nad používaním nadmernej, neprimeranej a nerozlišujúcej sily voči Palestínčanom.

New York 14. júna (TASR) - Valné zhromaždenie OSN schválilo v stredu uznesenie vyzývajúce izraelské sily na zastavenie násilia voči palestínskym demonštrantom v pásme Gazy. Zároveň tesne odmietlo požiadavku USA o to, aby bol k rezolúcii pridaný dodatok odsudzujúci militantné hnutie Hamas - vládnuce v pásme Gazy - za útoky voči Izraelu. Informovala o tom agentúra AP.



VZ OSN najskôr hlasovalo o zmienenom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložili USA. Za ten sa vyslovilo 62 členov, proti hlasovalo 58 a ďalších 42 sa hlasovania zdržalo. Predseda Valného zhromaždenia Miroslav Lajčák následne vyhlásil, že dodatok hlasovaním neprešiel, keďže v súlade s pravidlami OSN boli na jeho odobrenie potrebné prinajmenšom dve tretiny hlasov.



VZ OSN následne hlasovalo o pôvodnom uznesení predloženom Palestínčanmi a ich spojencami, ktoré odobrilo pomerom hlasov 120:8, pričom 45 členov sa hlasovania zdržalo.



Prijaté uznesenie vyjadruje poľutovanie nad používaním "nadmernej, neprimeranej a nerozlišujúcej sily" voči Palestínčanom. Zároveň odsudzuje ostreľovanie Izraela raketami z pásma Gazy, avšak samotný Hamas vyslovene nespomína. Text schválenej rezolúcie zároveň žiada, aby generálny tajomník OSN António Guterres predložil odporúčania týkajúce sa ochrany Palestínčanov vrátane prípadnej medzinárodnej ochrannej misie OSN, priblížila agentúra DPA.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová označila uznesenie za "úplne jednostranné" a uviedla, že jeho prijatie odráža "morálne skrachovaný úsudok, že nedávne násilie v Gaze je výhradne vinou Izraelu".



Zatiaľ čo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN sú právne záväzné, uznesenia Valného zhromaždenia OSN takými nie sú, aj keď odrážajú názory medzinárodného spoločenstva.



Na prelome mája a júna vystrelili militanti z pásma Gazy na Izrael viac ako 140 rakiet a mínometných granátov. Židovský štát v reakcii na útoky podnikol približne 80 náletov na infraštruktúru Hamasu a Islamského džihádu - ďalšej palestínskej militantnej skupiny. Išlo o najprudšie ostreľovanie od vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014.



Palestínčania zároveň usporadúvajú od 30. marca takmer každý piatok na hraniciach pásma Gazy a Izraela protestné zhromaždenia za "právo na návrat do vlasti", ktorá sa podľa nich nachádza na území dnešného Izraela. Pri násilnostiach, ku ktorým v rámci týchto protestov dochádza, zastrelili príslušníci izraelských bezpečnostných síl už najmenej 120 ľudí a ďalších 3800 osôb zranili.