Vzbura v utečeneckom tábore na Lesbose viedla k zatknutiu 15 osôb

Atény 9. marca (TASR) - Násilie, ktoré vypuklo v utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos v Egejskom mori, vyústilo do zatknutia 15 osôb. Informovala o tom v piatok polícia.



Skupina mladých utečencov, prevažne z Pakistanu a severoafrických krajín, vtrhla do niekoľkých kancelárií v tábore Moria a vyčíňala tam, keď im zamietli žiadosti o azyl.



Teraz ich čaká deportácia do Turecka, a to na základe dohody medzi EÚ a Ankarou z marca 2016.



Tábor Moria zriadili ako jednu z hlavných lokalít, kde sa preverovali utečenci žiadajúci o azyl v Európskej únii počas migračnej krízy v rokoch 2015-2016.



Do Európy sa dostalo z Turecka vyše milión ľudí, ktorí prechádzali cez grécke ostrovy v Egejskom mori a cez grécku pevninu, potom pokračovali balkánskou trasou smerom k bohatším západným krajinám - dovtedy, kým štáty na trase utečencov nezatvorili svoje hranice.



Ľudia, nachádzajúci sa v táboroch ako napríklad Moria, požiadali o azyl, ale tento proces je bolestne pomalý, napísala v piatok tlačová agentúra DPA.



V tábore Moria uviazlo približne 5000 utečencov, sú tam už dlhé mesiace.