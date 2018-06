Vzdušný priestor Čiernej Hory začali strážiť lietadlá NATO

Malý balkánsky štát Čierna Hora po vystúpení zo spoločného zväzu so Srbskom v roku 2006 zostal bez stálej letky vojenských lietadiel.

Podgorica 5. júna (TASR) - Vzdušný priestor Čiernej Hory začali v utorok strážiť vojenské lietadlá Severoatlantickej aliancie. Stalo sa tak rok po tom, čo sa táto krajina - aj napriek nesúhlasu Ruska - stala členom NATO, napísala agentúra AP.



Misia letectva NATO v Čiernej Hore sa symbolicky začala vo vzdušnom priestore metropoly Podgorica, kde lietadlá talianskych a gréckych vzdušných síl nacvičovali postup proti "narušiteľovi", ktorého donútili pristáť.



"Odteraz budú naša obloha a pobrežie chránené," vyhlásil v súvislosti so začiatkom ochrany vzdušného priestoru Čiernej Hory lietadlami NATO tamojší minister obrany Predrag Boškovič.



Malý balkánsky štát Čierna Hora po vystúpení zo spoločného zväzu so Srbskom v roku 2006 zostal bez stálej letky vojenských lietadiel. Má približne desať funkčných vrtuľníkov.



Čierna Hora sa pripojila k NATO vlani v júni ako 29. člen aliancie, a to napriek silnému odporu Ruska. To pokladá tento malý štát na pobreží Jadranského mora za historického slovanského spojenca a zároveň sa stavia proti rozširovaniu NATO.