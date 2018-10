Vznikne televízny seriál o vyšetrovaní vraždy Kim Wallovej

Madsen (47), ktorého v septembri odsúdili na doživotie za vraždu 30-ročnej Kim Wallovej, sa priznal, že telo novinárky rozrezal a ostatky hodil do mora.

Kodaň 12. októbra (TASR) - Vyšetrovanie vraždy švédskej novinárky na palube podomácky vyrobenej ponorky dánskeho vynálezcu Petra Madsena spracujú do podoby televízneho seriálu. Projekt povedie dánsky scenárista a režisér Tobias Lindholm, oznámila vo štvrtok produkčná spoločnosť Miso Film.



Madsen (47), ktorého v septembri odsúdili na doživotie za vraždu 30-ročnej Kim Wallovej, sa priznal, že telo novinárky rozrezal a ostatky hodil do mora. Skutok sa stal v noci 10. augusta 2017 v prístave dánskej metropoly Kodaň. Wallová na ponorku UC3 Nautilus vstúpila za účelom rozhovoru s vynálezcom.



Madsen však v pripravovanom šesťdielnom seriáli "Vyšetrovanie" nebude zobrazený. "Nechcem spraviť kriminálku, ktorej bude dominovať samotný páchateľ zločinu," uviedol Lindholm. Dokudráma vznikne v úzkej spolupráci s Wallovej rodičmi, ako aj so šéfom oddelenia vrážd kodanskej polície Jensom Möllerom.



"Hneď sme sa rozhodli, že na Kimin osud by sa nemalo zabudnúť a počas vyšetrovania prípadu sme si vytvorili blízky vzťah s Jensom Möllerom," uviedli rodičia zavraždenej novinárky. Lindholmovi podľa vlastných slov dôverujú, že príbeh ich dcéry podá "zo správneho uhla", informoval denník The Guardian.



Prokuratúra počas súdneho procesu vyhlásila, že vynálezcov čin mal i sexuálny podtón a novinárku zabil v rámci svojich temných sexuálnych fantázií. Madsen svoju výpoveď zmenil niekoľko ráz, pričom sa vyhováral, že Wallová zomrela, keď v ponorke náhle poklesla úroveň tlaku a plavidlo zamorili toxické plyny.



Práce na televíznom seriáli sa začnú na budúci rok. Okrem produkčnej spoločnosti Miso Film, ktorú vlastní medzinárodná mediálna korporácia Fremantle so sídlom v Londýne, sa na výrobe budú podieľať aj dánska televízna stanica TV 2, švédska TV4 a škandinávska televízna spoločnosť C More Entertainment.