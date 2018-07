Wallace: Správa o páchateľoch útoku na Skripaľovcov je špekuláciou

Ruský diplomat pripomenul, že toto údajné tvrdenie vyšetrovateľov vychádza z analýzy záznamov bezpečnostných kamier a skúmania zoznamov ľudí, ktorí pricestovali do Británie, alebo z nej odcestovali.

Londýn 19. júla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Londýne vo štvrtok opäť vyzvalo britské úrady na transparentné vyšetrenie incidentu v anglickom meste Salisbury, pri ktorom boli bývalý dvojitý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ s dcérou Julijou vystavenú účinku jedovatej látky.



Veľvyslanectvo súčasne potvrdilo pripravenosť Moskvy na spoluprácu pri vyšetrovaní. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu ruského veľvyslanectva v Londýne.



V reakcii na správy, že londýnska polícia údajne identifikovala podozrivých z útoku na Skripaľovcov, diplomat uviedol, že ruská misia v Londýne sa oboznámila s obsahom správy agentúry Press Association.



Ruský diplomat pripomenul, že toto údajné tvrdenie vyšetrovateľov podľa Press Association vychádza z analýzy záznamov bezpečnostných kamier a skúmania zoznamov ľudí, ktorí v stanovenom časovom období pricestovali do Británie, alebo z nej odcestovali.



Hovorca ruského veľvyslanectva v Londýne súčasne upozornil, že tieto "tvrdenia" agentúry Press Association ohodnotil dnes už aj námestník britského ministerstva vnútra Ben Wallace, keď ich zaradil "do kategórie (správ) vychádzajúcich z nehodnoverných a jasne špekulatívnych informácií" a označil ich za divokú špekuláciu.



Ruský diplomat poukázal aj na vyhlásenie londýnskej polície k otrave v Salisbury, ktoré sa objavilo 17. júla v denníku Daily Mail, keď uviedla, že vyšetrovanie incidentu pokračuje, preto sa polícia nebude vyjadrovať k rozličných verziám toho, čo sa stalo.



Diplomat súčasne poznamenal, že členovia britskej vlády ani Scotland Yard by sa nemuseli vyjadrovať k neovereným medializovaným správam, keby sa v marci tohto roku, keď došlo k otrave Skripaľovcov, sami nepoponáhľali so zverejnením "ničím nepodložených obvinení na adresu Ruska" a radšej počkali na závery vyšetrovania.



Spravodajská stanica Sky News vo štvrtok s odvolaním sa na agentúru Press Association informovala, že britské úrady sú presvedčené o tom, že do pokusu o vraždu Skripaľovcov je zapletených niekoľko Rusov, a pátrajú po viac než jednom podozrivom.



"Vyšetrovatelia sú presvedčení, že pomocou bezpečnostných kamier identifikovali podozrivých páchateľov útoku novičkom, a zároveň preverili záznamy ľudí, ktorí v danom čase prišli do krajiny," uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu. Vyšetrovatelia sú si "istí", že podozrivými sú Rusi.



Koncom júna boli v anglickom meste Amesbury ležiacom neďaleko Salisbury otrávení z rovnakého zdroja novičku ako Skripaľovci aj Dawn Sturgessová a jej partner Charlie Rowley. Sturgessová, ktorá sa dostala do kontaktu s dávkou tejto toxickej látky desaťnásobne vyššou ako Skripaľovci, medzitým otrave podľahla.