Wallströmová: Erdoganovi treba dať šancu

Luxemburg 25. júna (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová v pondelok uviedla, že turecká demokracia musí napraviť svoje nedostatky, ale prezident Recep Tayyip Erdogan by mal dostať šancu, aby tak urobil.



Podľa nej by Turecko "nemalo dávať iným lekcie z demokracie...nie keď sú opoziční lídri za mrežami". Taktiež podotkla, že medzi "veľké výzvy" patria záležitosti ohľadom kurdskej menšiny v Turecku a hospodársky rozvoj krajiny.



Wallströmová pri príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Luxemburgu uviedla, že "dúfame v ukončenie výnimočného stavu (v Turecku) a v reformy, ktoré umožnia Turecku znovu sa priblížiť k EÚ".



"Nemám veľké nádeje na demokratickejší vývoj, ale musíme dať Erdoganovi šancu," povedala Wallströmová a dodala, že situácia v Turecku "je znepokojujúca už niekoľko rokov".



Erdogan podľa neoficiálnych výsledkov nedeľňajších prezidentských volieb získal viac než polovicu hlasov voličov (52,6 percenta) už v prvom kole. Jeho hlavný opozičný vyzývateľ Muharrem Ince dostal 30,6 percenta hlasov. Oficiálne výsledky by mali byť známe v priebehu tohto týždňa.



Muharrem Ince v pondelok Erdoganovo víťazstvo uznal, avšak zároveň vyhlásil, že išlo o neférové voľby, ktoré priblížili Turecko k vláde jedného muža. Inceho Republikánska ľudová strana (CHP) už predtým kritizovala nerovné podmienky predvolebnej kampane.