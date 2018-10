Washington Post obvinil Rijád, že zatajuje okolnosti smrti Chášukdžího

Kráľovstvo obvinil zo lži a zakrývania zločinu.

Washington 21. októbra (TASR) - Americký denník Washington Post odmietol prijať vysvetlenie Saudskej Arábie v prípade násilnej smrti svojho prispievateľa, saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Kráľovstvo obvinil zo lži a zakrývania zločinu, informuje agentúra DPA.



"Vláda Saudskej Arábie hanebne a opakovane vyslovovala jednu lož za druhou počas takmer troch týždňov od zmiznutia Džamála Chášukdžího na jej konzuláte v Istanbule," uviedol vo vyhlásení vydavateľ a riaditeľ denníka Fred Ryan.



"Nepredložili žiaden dôkaz a v rozpore so všetkými informáciami, ktoré sú k dispozícii, teraz očakávajú, že svet bude veriť, že Džamál zomrel pri bitke po rozhovore. To nie je vysvetlenie, to je zatajovanie," dodal s tým, že americký prezident Donald Trump, Kongres i lídri civilizovaného sveta by mali žiadať preukázateľné dôkazy.



Rijád po predošlom popieraní v sobotu po prvý raz priznal, že Chášukdží zomrel na jej konzuláte v Istanbule, ktorý navštívil 2. októbra. Podľa saudskoarabskej prokuratúry mal byť zabitý počas hádky v priestoroch zastupiteľstva, pričom pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 občanov Saudskej Arábie.



Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Nezvestný bol od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.



Trump nie je spokojný s vysvetlením

Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že "nie je spokojný" s tým, ako Saudská Arábia vysvetlila násilnú smrť novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte jeho krajiny v tureckom Istanbule.



"Nebudem spokojný, kým nenájdeme odpoveď," povedal Trump novinárom a dodal, že v súvislosti s prípadom Chášukdží stále zvažuje sankcie, pričom bude čoskoro hovoriť so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Informovala o tom agentúra DPA.



Šéf Bieleho domu však doplnil, že je "možné", že korunný princ nevedel nič o zabití novinára. Opakovane tiež zdôraznil svoj postoj v tom, že zrušenie amerických zbrojných kontraktov so Saudskou Arábiou by "viac poškodilo nás než ich".



Okolnosti smrti Chášukdžího vyvolávajú hlboké znepokojenie, uviedla v sobotu večer šéfka zahraničnej politiky EÚ Federica Mogheriniová, ktorá pripojila svoj hlas k výzvam na dôkladné a transparentné vyšetrovanie tohto prípadu.



"Vynárajúce sa okolnosti smrti Džamála Chášukdžího sú hlboko znepokojujúce, vrátane škandálneho porušenia viedenského dohovoru o konzulárnych vzťahoch z roku 1963," zdôraznila Mogheriniová vo vyhlásení.



"Európska únia preto rovnako ako jej partneri trvá na potrebe pokračujúceho dôkladného, hodnoverného a transparentného vyšetrovania, ktoré náležite objasní okolnosti tohto zabitia a zaistí plnú zodpovednosť," citovala ju agentúra Reuters.



Tureckí predstavitelia však pre médiá v uplynulých týždňoch opakovane povedali, že podľa ich zistení žurnalistu na konzuláte zavraždili a rozštvrtili, pričom majú zvukové a obrazové nahrávky, ktoré takéto tvrdenia dokazujú.