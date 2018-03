Washington Post: Trump sa rozhodol, že odvolá poradcu McMastera

Americký prezident v utorok odvolal ministra Tillersona, pričom v ostatných dňoch podľa agentúry Reuters tiež naznačil, že zmeny na najvrchnejších postoch jeho administratívy sa neskončili.

Washington 16. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa rozhodol, že odvolá svojho poradcu pre národnú bezpečnosť Herberta Raymonda McMastera, neočakáva sa však, že to spraví okamžite. S odvolaním sa na päť nemenovaných osôb oboznámených s prezidentovými úmyslami o tom v piatok informoval denník Washington Post.



Trump podľa týchto zdrojov už uvažuje o McMasterovej náhrade, pričom rozmýšľa aj nad niekdajším americkým veľvyslancom pri OSN Johnom Boltonom či personálnym šéfom v Národnej bezpečnostnej rade (NSC) Keithom Kelloggom.



Americký prezident len v utorok odvolal ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, pričom v ostatných dňoch podľa agentúry Reuters tiež naznačil, že zmeny na najvrchnejších postoch jeho administratívy sa ešte neskončili.



"Momentálne som v bode, kedy sa dostávame veľmi blízko k takému kabinetu a ďalším veciam, aké chcem," povedal Trump médiám po odvolaní Tillersona, ktorého v úrade nahradí šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo.



Podľa Washington Postu sa neočakáva, že by k McMasterovmu odvolaniu došlo okamžite. Naopak je Trump vraj ochotný so zmenou počkať, aby sa vyhol tomu, že McMastera poníži a zároveň maldosť času, aby za neho našiel vhodnú náhradu. Podľa zdrojov denníka prezident s McMasterom osobne nikdy dobre nevychádzal a personálnemu šéfovi Bieleho domu Johnovi Kellymu vraj nedávno povedal, že chce McMastera vymeniť. Trump sa údajne sťažoval, že McMaster je príliš strnulý a jeho brífingy trvajú dlho a zdajú sa byť nepodstatné.



Správu Washington Postu na sociálnej sieti Twitter poprela hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová. Uviedla pritom, že sa práve rozprávala s prezidentom aj McMasterom, ktorý majú na rozdiel od (medializovaných) správ" dobrý pracovný vzťah a na NSC nedošlo k zmenám".



McMaster, 55-ročný generálporučík, ktorý bol účastníkom vojny v Perzskom zálive a slúžil i v Afganistane, je Trumpvým druhým poradcom pre národnú bezpečnosť. V tejto funkcii nahradil Michaela Flynna, ktorý odstúpil vlani vo februári po tom, ako vyšlo najavo, že bol v kontakte s ruským veľvyslancom v USA, pričom o týchto aktivitách klamal viceprezidentovi Mikeovi Penceovi.