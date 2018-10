Washington Post zverejnil zábery zachytávajúce nezvestného novinára

Chášukdží (59) zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou.

Washington/Istanbul 9. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval v pondelok Saudskú Arábiu, spojenca Spojených štátov, aby podporila vyšetrovanie zmiznutia novinára a kritika vlády v Rijáde Džamála Chášukdžího a konala transparentne pri zverejnení jeho výsledkov.



Pompeova výzva adresovaná Rijádu sa objavila po tom, ako prezident USA Donald Trump vyjadril znepokojenie nad zmiznutím novinára.



Chášukdží (59) zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou.



Americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval, následne - s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov - uviedol, že podľa predpokladu vyšetrovateľov sa stal obeťou "vopred naplánovanej vraždy", čo však druhá strana odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia.



The Washington Post v pondelok zverejnil zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytávajú novinára, ako vstupuje do budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule.



Na zverejnenej snímke je uvedený dátum. Denník sa k nej dostal vďaka "osobe blízke vyšetrovaniu".



Chášukdží žil posledný rok v Spojených štátoch, v dobrovoľnom exile, ktorý si zvolil okrem iného aj z dôvodu nárastu vplyvu saudskoarabského korunného princa Muhammada, syna kráľa Salmána.



Ako prispievateľ pre The Washington Post Chášukdží písal o Saudskej Arábii, pričom sa nevyhýbal ani kritike jej účinkovania vo vojne v Jemene, diplomatického sporu s Kanadou či zatýkania aktivistiek za práva žien po tom, ako im v kráľovstve povolili šoférovať autá.



Turecká oficiálna tlačová agentúra Anadolu v sobotu informovala, že istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie zmiznutia saudskoarabského novinára ešte minulý týždeň v utorok, hneď po jeho nahlásení. Bez bližšieho spresnenia dodala, že vyšetrovanie tvrdení, že novinára na konzuláte zadržali, sa "prehĺbilo".



Turecko si v súvislosti s kauzou už dvakrát predvolalo saudskoarabského veľvyslanca a požiadalo ho o "plnú súčinnosť" kráľovstva pri vyšetrovaní, uviedla agentúra AP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zasa v pondelok vyzval saudskoarabské úrady, aby dokázali svoje tvrdenie, že Chášukdží opustil konzulát v Istanbule.



Pred saudskoarabským konzulátom v Istanbule sa v pondelok konalo zhromaždenie, ktorého účastníci žiadali "novinárovo okamžité vydanie, ak je nažive". V opačnom prípade - ak je mŕtvy - sa dožadujú informácií, čo a ako sa mu prihodilo.



Novinárovo zmiznutie by mohlo ešte zhoršiť už napäté vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Tureckom, pričom vyvoláva nové otázky okolo konzervatívneho kráľovstva a krokov jeho korunného princa Muhammada bin Salmána, o ktorom Chášukdží vo svojich komentároch písal kriticky.