Weber by podporil zámer nehlasovať o vylúčení Orbánovho Fideszu z EPP

Budapešť 19. marca (TASR) - Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber by sa už aj priklonil k tomu, aby sa na stredajšej politickej schôdzke EPP nehlasovalo o vylúčení Fideszu z tejto európskej politickej strany, avšak predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová a predseda EPP Joseph Daul trvajú na hlasovaní.



Pripomenul to v utorok ľavicový denník Népszava, podľa ktorého viaceré členské strany európskych ľudovcov avizovali, že ospravedlnenie sa premiéra Viktora Orbána, ako to okrem ďalších dvoch podmienok žiadal Weber, nepovažujú za dostatočné a chcú o členstve Fideszu hlasovať.



Viaceré strany čakajú na rozhodnutie nemeckých kresťanských demokratov, aby prípadne podporili sankcie voči Orbánovej strane. Podľa informácií Népszavy sa aj v kruhoch CDU objavuje čoraz viac kritikov politiky Fideszu namierenej proti Únii.



Strana maďarskej komunity (SMK), ktorá je členom EPP a ktorá sa zúčastní na stredajšej schôdzke, poskytla TASR vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje, že nepodporí žiadny návrh na vylúčenie Fideszu z EPP ani pozastavenie jeho členstva. SMK podčiarkla nutnosť zachovania jednoty a sily európskych ľudovcov, najmä pred májovými voľbami do EP.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)