Weber: EP bude tvrdo postupovať, aby zistil pravdu o Kuciakovej vražde

Europoslanci budú debatovať aj o zisteniach kontrolnej delegácie EP, ktorá navštívila Slovensko, aby si urobila obraz o tom, ako sa vyvíja situácia po vražde, ktorá otriasla celou Európou.

Štrasburg 14. marca (TASR) - Udalosti na Slovensku sú mimoriadne znepokojujúce a Európsky parlament (EP) bude postupovať so všetkou tvrdosťou, aby sa dozvedel, čo sa stalo. Vyhlásil to predseda skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP) v EP Manfred Weber v Štrasburgu, kde sa na pôde europarlamentu bude v stredu v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rokovať o ochrane novinárov.



Europoslanci budú debatovať aj o zisteniach kontrolnej delegácie EP, ktorá minulý týždeň navštívila Slovensko, aby si urobila obraz o tom, ako sa vyvíja situácia po vražde, ktorá otriasla celou Európou.



"Európska únia a najmä Európsky parlament stoja na strane občanov Slovenska. Chceme úplnú transparentnosť. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú absolútne neakceptovateľné. Základným princípom Európy musí byť sloboda médií, ako aj to, aby novinári pracovali bez toho, aby sa obávali o svoje životy. Preto budeme veľmi pozorne sledovať, či je vyšetrovanie v súlade s bežnými pravidlami, " povedal pre RTVS Weber.



Situácia na Slovensku je podľa neho mimoriadne znepokojujúca. "To, o čom investigatívny novinár Ján Kuciak písal, o prípadoch prepojenia na taliansku mafiu, jej činnosti na Slovensku a s tým súvisiacimi obvineniami, treba naozaj dôkladne vyšetriť. Európsky parlament bude postupovať so všetkou tvrdosťou, aby sa dozvedel, čo sa stalo," vyhlásil predseda najsilnejšej frakcie v EP.



Osobitná spravodajkyňa TASR Zuzana Ďuricová