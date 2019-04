Weber: Europarlament by si mal vybrať, kde chce sídliť

Vysoké náklady spojené so súčasným režimom, keď EP zasadá na dvoch miestach, podľa Webera mnoho ľudí pohoršujú.

Berlín 27. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) by sa mal vzdať jedného zo svojich dvoch sídiel, ktorými sú Štrasburg a Brusel. Volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP) v tohtoročných voľbách do EP a kandidát ľudovcov na post predsedu Európskej komisie Manfred Weber to uviedol v rozhovore pre nemeckú mediálnu skupinu Funke, z ktorého citovala v sobotu tlačová agentúra DPA.



Vysoké náklady spojené so súčasným režimom, keď EP zasadá na dvoch miestach, podľa Webera mnoho ľudí pohoršujú. "Dokážem to pochopiť. Európsky parlament by mal dostať právo samostatne rozhodnúť o tom, ako bude organizovaná jeho činnosť a kde bude jeho sídlo - v Štrasburgu alebo Bruseli," povedal tento nemecký politik, člen kozervatívnej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU).



Oficiálnym sídlom EP je Štrasburg, kde sa koná väčšina jeho plenárnych zasadnutí. Parlamentné výbory zasadajú v Bruseli, zatiaľ čo sekretariát má základňu v Luxemburgu. Takéto usporiadanie je od roku 1997 zakotvené v zmluvách o EÚ a jeho zmena by si vyžadovala odsúhlasenie vládami a parlamentmi všetkých členských štátov Únie.



Weber v tejto súvislosti poukázal na situáciu v Nemecku, kde Spolkový snem po opätovnom zjednotení krajiny "sám rozhodol, že jeho sídlom už nemá byť ďalej Bonn, ale Berlín".



Štúdia z roku 2013 ukázala, že by bolo možné ročne ušetriť 103 miliónov eur, ak by sa všetky činnosti EP sústredili do Bruselu, pripomenula DPA.



Weber vystúpil v sobotu na politickom zhromaždení v meste Münster na západe Nemecka, kde vyhlásil, že EÚ by mala byť založená na kresťanských hodnotách a nemala by prijať za člena Turecko. "Sme hrdí, že na tento kontinent vplýva kresťanstvo... To nie je niečo, čo patrí do múzea, ale malo by nás to sprevádzať do budúcnosti," citovala ho tlačová agentúra AFP.



V súvislosti s kresťanskými hodnotami majú byť Európania podľa Webera "úprimní" v rokovaniach s Tureckom, o ktorom sa domnieva, že "nemôže byť členom" Únie. "Chceme partnerstvo, priateľstvo, ale musíme ukončiť prístupové rokovania," vyjadril sa na mítingu.



Weber tiež upozornil na potrebu obrany európskeho projektu pred "nacionalistami a egoistami" a dodal, že Európa stojí pred "historickým bodom zvratu" v obrane európskeho "spôsobu života".