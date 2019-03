Weber: Fidesz neprejavuje žiadnu snahu o kompromis

Predseda frakcie európskych ľudovcov deklaroval, že EĽS sa bude usilovať problém okolo Fideszu vyriešiť do 20. marca.

Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz neprejavuje žiadnu snahu o kompromis a počas nadchádzajúcich dní bude mať poslednú šancu ukázať, že je pripravená zostať súčasťou skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente (EP). V rozhovore pre poľskú agentúru PAP to v stredu uviedol predseda frakcie EĽS Manfred Weber.



Weber, ktorý je lídrom kandidátky EĽS v májových eurovoľbách, zdôraznil, že pre európskych ľudovcov je charakteristické práve hľadanie kompromisov. Uviedol to pred výjazdovým rokovaním vedenia EĽS vo Varšave, ktoré sa bude konať vo štvrtok a v piatok.



Predseda frakcie európskych ľudovcov deklaroval, že EĽS sa bude usilovať problém okolo Fideszu vyriešiť do 20. marca, keď sa ním bude na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EĽS.



Zdroje z vedenia EĽS podľa spravodajského servera Privátbankár.hu uviedli, že na stredajšej bruselskej schôdzke frakcie EĽS sa o vylúčení Fideszu nehovorilo. Weber sa totiž nemohol na tomto rokovaní zúčastniť a požiadal o to, aby túto otázku otvorili až v jeho prítomnosti. Nasledujúca schôdzka tejto konzervatívnej politickej skupiny bude na budúci týždeň v Štrasburgu počas plenárneho rokovania EP, dodal server.



Weber pre nemecký denník Bild v utorok vymenoval tri podmienky, ktoré musí Fidesz splniť, aby si mohol zachovať svoje členstvo v EĽS. Okrem zastavenia kampane útočiacej na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa sa má premiér Viktor Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EĽS a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.