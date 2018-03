Weber: Látku novičok mohli vyrobiť aj mimo územia Ruska

Látka novičok patrí do štvrtej generácie série nervovoparalytických látok. K tretej generácii sa radí látka VX, ktorá bola použitá pri útoku na brata severokórejského lídra Kim Čong-nama.

Moskva/Londýn 14. marca (TASR) - Britský odborník na chemické zbrane Andrew Weber tvrdí, že nervovoparalytická látka novičok, ktorá bola podľa britských úradov použitá pri pokuse o likvidáciu bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa, mohla byť vyrobená za hranicami Ruska, ak "vzorec" látky svojho času unikol zo sovietskych laboratórií.



Weber pre britský denník The Telegraph uviedol, že v tejto veci existujú dva scenáre: buď ide o operáciu ruského vedenia s cieľom zabiť bývalého agenta GRU, ktorého považujú za zradcu; alebo príslušné laboratórium nad touto látkou stratilo kontrolu. Existuje totiž obava, že chemické vzorce sa stali verejne dostupnými a že niektoré krajiny sa rozhodli zaobstarať si takéto látky.



Látka novičok patrí do štvrtej generácie série nervovoparalytických látok. K tretej generácii sa radí látka VX, ktorá bola použitá vlani vo februári v Malajzii pri útoku na brata severokórejského lídra Kim Čong-nama. Weber poznamenal, že doteraz nikdy nebolo zaznamenané použitie látky štvrtej generácie.



Britský expert poznamenal, že novičok sa v sovietskych laboratóriách pôvodne vyvíjal tak, aby obišiel nielen systém ochrany NATO, ale aby jeho výroba nespadala ani pod Dohovor o zákaze chemických zbraní. Dôležitý je aj fakt, že novičok sa v spomínanom dohovore neuvádza v zozname zakázaných bojových látok, dodal Weber.



Agentúra Interfax medzičasom citovala prezidenta medzinárodnej asociácie veteránov protiteroristickej jednotky Alfa, Sergeja Gončarova, podľa ktorého ruské tajné služby už pred niekoľkými desaťročiami prestali s praxou likvidácie "prebehlíkov" a "už vôbec" neútočia na ľudí pomocou nervovoparalytických látok.



Podľa Gončarova sa s touto praxou skončilo v období po smrti sovietskeho diktátora Josifa Stalina a novodobých dejinách "o tom (skoncovaní s praxou likvidácie prebehnutých agentov) možno hovoriť s istotou".



Chemik Vil Mirzajanov, ktorý sa považuje za jedného z hlavných vývojárov novička, žije podľa ruských médií v americkom štáte New Jersey.



V roku 1992 zverejnil v denníku Moskovskije novosti článok, v ktorom kritizoval ruský vojensko-priemyselný komplex a obviňoval vedenie krajiny z porušenia medzinárodného dohovoru o zákaze vývoja a výroby chemických zbraní. Mirzajanova následne opakovane niekoľkokrát zadržali pre podozrenie z prezradenia štátneho tajomstva a prepustili na slobodu, ale naďalej sledovali. V roku 1996 Mirzajanov so súhlasom ruských úradov emigroval do USA, kde pôsobí na Rutgersovej univerzite v štáte New Jersey.