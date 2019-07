Weber je na šéfa EP pripravený podporiť kandidáta socialistov

O novom šéfovi EP môže v stredu hlasovať 748 poslancov, lebo traja katalánski poslanci sa nemohli zúčastniť na plenárke v Štrasburgu.

Štrasburg 3. júla (TASR) - V stredu si poslanci Európskeho parlamentu (EP) zvolia nového predsedu a tiež 14 nových podpredsedov, ktorí vytvoria nové predsedníctvo zákonodarného zboru EÚ. Pravdepodobným šéfom EP na prvé dva a polročné obdobie môže byť taliansky europoslanec David Sassoli (63) zo skupiny Pokroková aliancia socialistov a demokratov (S&D). Jeho víťazstvo by znamenalo, že pri rozdelení top pozícií v Európskej únii nebude región strednej a východnej Európy vôbec zastúpený.



Šéfovia vlád a štátov EÚ v utorok - po skončení trojdňového maratónu rokovaní o najvyšších pozíciách v štruktúrach EÚ - odporučili europoslancom, aby sa striedavého vedenia europarlamentu ujali bulharský socialistický poslanec Sergej Stanišev a predseda Strany európskych socialistov (PES) a neúspešný volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP), nemecký europoslanec Manfred Weber.



Socialisti aj ľudovci, dve najväčšie frakcie v EP, tento návrh zamietli. Ľudovci do utorka večera do 22.00 h ani nezaradili svojho kandidáta na predsedu EP a socialisti namiesto Staniševa nominovali bývalého novinára Sassoliho, ktorý v europarlamente v mene talianskej Demokratickej strany pôsobí od roku 2009. Od 1. júla 2014 bol jedným zo 14 podpredsedov EP, keď získal dôveru 393 poslancov a stal sa druhým najpodporovanejším socialistickým členom tejto inštitúcie. V rodnom Taliansku získal v tohtoročných májových eurovoľbách 128.533 hlasov talianskych voličov.



Okrem Sassoliho boli do súboja o šéfa europarlamentu prihlásení aj český europoslanec Jan Zahradil z politickej skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR), nemecká europoslankyňa Franziska "Ska" Kellerová (Zelení/Európska slobodná aliancia) a španielska europoslankyňa Sira Regová (Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Severská zelená ľavica).



Weber, šéf frakcie EPP v europarlamente, už vyhlásil, že v stredu je na šéfa europarlamentu "pripravený podporiť" kandidáta socialistov.



O novom šéfovi EP môže v stredu hlasovať 748 poslancov, lebo traja katalánski poslanci sa nemohli zúčastniť na plenárke v Štrasburgu. To znamená, že nový šéf EP musí získať najmenej 375 hlasov.



Postoj ľudovcov a socialistov z EP ohľadom voľby predsedu tejto inštitúcie naznačil nespokojnosť europoslancov a politických skupín v europarlamente so skutočnosťou, že premiéri a prezidenti obišli systém tzv. špicenkandidátov pri obsadzovaní top pozícií v EÚ. Môže to zároveň predznamenať možnosť, že europarlament na svojom plenárnom zasadnutí v polovici júla neodsúhlasí dohodu lídrov EÚ o kľúčových postoch v euroinštitúciách.



Spravodajca TASR Jaromír Novak