Weber odmietol výzvu na otvorenie dohody o brexite

Londýn 29. januára (TASR) - Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), najväčšej politickej frakcie v Európskom parlamente, v utorok uviedol, že pre Veľkú Britániu nemá veľký význam opätovne prerokovať tzv. írsku poistku (backstop) v dohode o brexite.



Vyjadril sa tak krátko po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila, že chce požiadať Európsku úniu o opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky.



Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.



Podľa Webera je existujúca dohoda "kompromisom medzi mnohými záujmami". Uviedol, že pri jednostrannom pokuse o otvorenie dohody by sa nerokovalo opäť iba o írskej poistke, ale aj o otázke Gibraltáru, o tom, koľko musí Británia za odchod z Únie zaplatiť, či o právach občanov.



"Ak to znovu otvoríme, potom sa otvorí všetko. A ak mám byť úprimný, nevidím v tom veľký význam," konštatoval Weber podľa agentúry AP. Podľa neho by sa Londýn mal jasne orientovať na dlhodobý vzťah medzi oboma stranami.



Mayová predtým, ako v utorok vystúpila v parlamente, telefonovala s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Potvrdil to jej hovorca, avšak neuviedol, o čom diskutovali.



Britská premiérka vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.