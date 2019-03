Weber sa stretne s Orbánom v Budapešti, bilbordy s Junckerom prekryli

Na schôdzke s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom chce Weber odvrátiť rozkol v ich konzervatívnej parlamentnej skupine.

Budapešť 12. marca (TASR) - Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) a líder EPP v blížiacich sa voľbách do EP Manfred Weber v utorok pricestoval do Budapešti. Na schôdzke s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom chce odvrátiť rozkol v ich konzervatívnej parlamentnej skupine.



Podľa spravodajského servera 444.hu na ceste z letiska do centra maďarského hlavného mesta prelepili modrou fóliou plagáty namierené proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Práve ukončenie tejto kampane, v rámci ktorej vyvesili veľké množstvo plagátov po celej krajine, je jednou z troch podmienok, ktoré Weber Orbánovi stanovil pre prípad, že premiér chce so svojou stranou Fidesz zotrvať v EPP.



Weber v rozhovore pre nemecký regionálny denník Augsburger Allgemeine minulý štvrtok podľa internetovej stránky komerčnej televíznej stanice ATV povedal, že Bavorsko by sa chcelo podieľať na financovaní niekoľkých katedier Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti.



Zachovanie fungovania CEU v Budapešti je ďalšou z Weberových podmienok pre Orbána, ktorý by sa okrem toho mal ospravedlniť členským stranám EPP za protibruselskú kampaň.



Weber sa podľa ľavicového denníka Népszava v utorok napoludnie stretol v Budapešti s rektorom CEU Michaelom Ignatieffom. Popoludní má rokovať s Orbánom a napokon navštívi predstaviteľov Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ).



Trinásť z 56 členských strán EPP žiada vylúčenie Orbánovej strany Fidesz z tejto najväčšej európskej politickej skupiny alebo pozastavenie jej členstva vzhľadom na krajne nacionalistické a euroskeptické postoje, pripomenuli v nedeľu agentúry DPA a AFP.



