Weber v reakcii na Orbána: Nikoho nenútime, aby zostal v EPP

Maďarský ministerský predseda v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió pripustil odchod svojej strany Fidesz z EPP.

Budapešť 8. marca (TASR) - O tom, do ktorej politickej skupiny v Európskom parlamente chce maďarská vládna strana Fidesz patriť, rozhoduje predseda Fideszu a premiér Viktor Orbán. Podľa agentúry MTI to povedal v piatok vo Varšave predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber.



"Je to jeho rozhodnutie. Nikoho nenútime, aby zostal. Fidesz môže zostať, ale EPP je založená na spoločných princípoch a hodnotách. Ten, kto ich vyznáva, môže zostať a ten, kto nie, môže odísť alebo ho treba vylúčiť," povedal Weber v reakcii na Orbánove vyjadrenia.



Maďarský ministerský predseda v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió pripustil odchod svojej strany Fidesz z EPP.



Podľa jeho slov je Maďarsko terčom útokov v rámci EPP preto, lebo bráni, aby sa z ľudovcov stala "medzinárodná organizácia pre prisťahovalectvo".



Spravodajca TASR Ladislav Vallach