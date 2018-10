Beasley: Hlad je jednou z príčin masovej migrácie zo Sýrie

Humanitárna situácia v Sýrii sa za posledných päť rokov postupne zhoršuje.

Berlín 11. októbra (TASR) - Neschopnosť vyriešiť problém hladu v Sýrii je jedným z dôvodov, prečo túto krajinu počas sedem rokov trvajúcej občianskej vojny opustilo tak veľké množstvo obyvateľov. Pre agentúru DPA to v stredu povedal riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley.



"Nárast hladu v krajine o jedno percento vedie k dvojpercentnému nárastu migrácie," povedal. "V Sýrii sa svet mohol poučiť, že ak sa nám vopred nepodarí naplniť problém hladu, zaplatíme za to všetci," pokračoval Beasley.



Humanitárna situácia v Sýrii sa za posledných päť rokov postupne zhoršuje. Množstvo ľudí, ktorí sú odkázaní na humanitárnu pomoc, vzrástlo už na 13,1 milióna a podľa WFP 6,5 milióna z nich trpí akútnym hladom. Každý deň opustí svoje domovy okolo 6000 Sýrčanov.



"Jedného Sýrčana v Sýrii dokážeme nakŕmiť za 50 centov na deň ale v Berlíne alebo v Mníchove by humanitárna pomoc pre toho istého Sýrčana vyšla na 50 eur na deň. Takže stonásobne drahšie," uzavrel Beasley.